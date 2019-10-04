Эксклюзивное интервью с претендентом на "Оскар"

На 92-й "Оскар" от Беларуси выдвинут документальный фильм "Дебют" режиссера Анастасии Мирошниченко, рассказывающий о театре в женской колонии. Работа над ним велась два года. Его мировая премьера состоялась в ноябре 2017-го на кинофестивале IDFA в Амстердаме, который именуют документальными Каннами. Затем картина была отмечена спецпризом жюри на 58-м Краковском кинофестивале, ее показали в странах Европы, США, Китае, России, Японии. А в декабре прошлого года она стала победителем в номинации "Лучший фильм в неигровой форме" первого конкурса "Национальная кинопремия Беларуси". И пока решается, станет ли "Дебют" номинантом престижной американской премии, корреспондент БЕЛТА узнала у талантливого молодого документалиста о создании ленты с остросоциальной, но в то же время жизнеутверждающей темой.

- Анастасия, когда появилась идея создания полнометражного документального фильма о женской колонии?

- На телеканале "МИР" я снимала много документальных фильмов и программ на сложные социальные темы. Во время подготовки одного из спецпроектов о социальной реабилитации женщин-заключенных лет 10 назад я наткнулась на статью в газете о том, что в Гомельской женской исправительной колонии №4 работает театр. И уже тогда меня заинтересовала эта тема. Ведь колония - это ограничение свободы, а театр - напротив, полная свобода, творчество, вдохновение, какие-то положительные эмоции. И как эти две составляющие существуют вместе, меня как режиссера очень заинтриговало. Но я тогда работала на телевидении, делала многочисленные проекты, и эту тему пришлось оставить. Периодически на глаза продолжали попадаться публикации о том, что они поставили еще, и еще один спектакль.

Инициатором спектаклей с заключенными был шведский режиссер Йон Йонсон, который в различных тюрьмах Швеции и США много лет делал постановки с осужденными мужчинами. Этот проект получил международный грант и был реализован в Украине, России и Беларуси. И хотя он был рассчитан только на один год, после того, как его удачно реализовали в нашей стране, руководство гомельской колонии предложило поработать с осужденными женщинами профессиональному режиссеру Гомельского драмтеатра Алексею Михайловичу Бычкову.

В 2012 году, когда я наконец решилась снять кино о таком театре, оказалось, что он прекратил свое существование. В 2015-м я вновь увидела информацию, что его работу возобновляют, будет новая постановка. Для меня это был шанс. Меня всегда интересовали остросоциальные темы, и я как режиссер представительства МТРК "МИР" в Беларуси имею возможность снимать такие работы на телевидении. Но я чувствовала, что "Дебют" не вместится в рамки телевизионного формата, и решила снимать полнометражный документальный фильм.

В администрации колонии мне сообщили, что девушки с режиссером репетируют по субботам и воскресеньям, так как пять дней в неделю они работают на швейной фабрике, расположенной на территории колонии. А я как раз могла ездить к ним два-три раза в месяц и лишь по выходным, чтобы не страдала моя основная работа. Мою идею поддержала "Первая КиноВидеоКомпания", в частности, продюсер Виктор Лобкович.

- Как долго снимали фильм?

- Этот проект занял два года, ведь я могла снимать и монтировать лишь в свободное от работы время. Почти год велись съемки - с 2015-го по 2016-й. Мы снимали не только репетиции и премьерный показ спектакля, но и жизнь в колонии, где находятся разные по возрасту, образованию и социальному положению женщины. Среди наших героинь были те, у кого дети остались на свободе, и была девушка, у которой ребенок находился в Доме малютки колонии. Кстати, это единственная колония в Беларуси, где есть Дом малютки.

Премьера спектакля "Солнце светит всем", в котором играли 11 человек, состоялась в Гомельском драматическом театре. Одна героиня в гримерке сказала: "Кто бы мог подумать, что, чтобы выйти на большую сцену, надо было сесть в тюрьму". На премьеру приехали родственники осужденных - мамы, мужья, дети. Это был очень эмоциональный момент, уникальный шанс предстать перед родными не в образе оступившегося человека, а в положительном облике - роли актера.

- Как вам удалось уговорить героинь вашего "Дебюта", находящихся в заключении, на съемки очень личных сцен во время свиданий с родными, телефонных разговоров?

- По условиям Департамента исполнения наказаний МВД они дали свое письменное согласие на съемки - на показ лиц. Всех остальных осужденных показывать мы не имели права. И была непростая задача снять, например, построения. Поэтому мы с оператором снимали либо общие планы, когда сложно рассмотреть чьи-то лица, либо отдельные детали, например, ноги. По тому, во что они обуты и одеты, можно многое рассказать о человеке. У кого-то теплые ботиночки - значит, родные помогают, заботятся, а кто-то в казенной обуви.

Полнометражное документальное авторское кино требует длительных съемок-наблюдений, во время которых герои привыкают к камере. Как правило, первый месяц все ведут себя не совсем естественно. Раскрылись героини "Дебюта" позже, когда привыкли к нам и к тому, что постоянно идет съемка. Чтобы снять их свидания с семьей и телефонные разговоры, мы проводили своего рода опрос при помощи карточек с вопросами о том, можно ли зафиксировать их на камеру. И даже те, кто сначала ставил минус, позже в процессе съемок подходили и говорили: "Я хочу, я готова, давай попробуем". Мы не пытались узнать, кто за что осужден, никого не принуждали к откровенности. Моя принципиальная позиция - не должно то, что ты оступился, идти впереди тебя и твоей личности. Мы все люди, мы все ошибаемся, но мы можем осознать, признать и переоценить свою ошибку. Каждый человек имеет право на прощение. Возможно, благодаря этому возникло взаимное доверие. В процессе съемок они сами начали подходить и рассказывать свои истории. Несмотря на то, что главное правило пребывания в колонии - "никому не доверяй".

Таблички со сроками и статьями появляются лишь в конце фильма. Это не случайно. Я даю возможность зрителю пройти тот путь, который прошла я: сначала увидеть человека, а потом преступление. Ведь людям нужно давать второй шанс. Все они вернутся в наше общество, и если оно будет толерантно, то они смогут начать новую жизнь. К слову, в адаптации вышедших из колонии помогают существующие в нашей стране программы по реабилитации осужденных. Ведь очень важно, чтобы человек после заключения смог вновь стать полноценным членом общества.

- Что вас больше всего тронуло во время общения с заключенными?

- Когда я начинала работу, не осознавала, во что ввязываюсь. Я бежала за интересным эксклюзивным материалом о театре в колонии для женщин. Но не думала, каким эмоциональным потрясением для меня лично это станет. Временами происходила борьба между режиссером и человеком Настей Мирошниченко. Например, свидание с ребенком, который не видел маму два с половиной года и считает, что она находится не в колонии, а в больнице, потому что бабушка так сказала. Но как режиссер, я понимала, что это обязательно нужно снять и показать - не словами, а именно кадрами. Во время встречи мать и ребенок постоянно гладили друг друга по волосам. Никакие слова не передадут то, что между ними происходило. В такие моменты начинаешь смотреть на многие банальные вещи по-другому, больше ценить то, что имеешь.

Меня очень впечатлил телефонный звонок одной из девушек своей маме. В колонии осужденным отводится несколько минут в месяц на разговор с родными. У нее закончилось время, а она все не могла попрощаться с мамой. Я подумала, в обычной жизни мы все куда-то спешим, и даже я часто говорю маме: я перезвоню, я занята. Нам кажется, что для счастья не хватает покорения какой-то очередной вершины. Оказывается, что счастье в малом, а мы не ценим то, что имеем, - своих друзей, близких, родных, детей, работу. Там понимаешь, как дорога возможность позвонить родному человеку в любой момент, что поддержка друг друга, прикосновения - это счастье.

- Ваши героини видели "Дебют"?

- Многие видели, потому что из 11 лишь трое остались в заключении.

- Вы поддерживаете с ними отношения?

- Да. Потому что когда заканчивались съемки, они спросили: "Настя, а что ты к нам больше не приедешь?" И я сказала, что, к сожалению, да. Но дала всем свой номер, чтобы они позвонили после освобождения. И вот даже на прошлой неделе одна из них позвонила с поздравлением, что "Дебют" выдвинут на "Оскар". А еще одна из наших героинь выходила замуж в Минске, и мы были приглашены на свадьбу. Для меня было большой радостью снимать ее не в синем ватнике, а в белом платье.

- Выдвижение на "Оскар" - ваша инициатива?

- Я вообще была не в курсе. Узнала буквально за несколько часов до того, как эта информация появилась на БЕЛТА. Продюсер очень хочет побороться за эту номинацию, он приложит максимум сил, чтобы о картине как можно больше узнали в Америке, даже собирается провести там рекламную кампанию. Но в номинацию попадут лишь пять лент.

- А хотелось бы все-таки попасть на сам "Оскар"?

- У меня никогда не было таких амбиций и даже фантазий. Я испытала шок от этой новости. Но была очень приятна поддержка сотрудников МТРК "МИР", а родственники плакали от счастья, узнав эту новость. В такие моменты начинаешь думать, что все было не зря. Потому что действительно два года жертвовала временем, которое по праву принадлежит моему сыну. Ведь когда я ездила по выходным на съемки в колонию, он спрашивал: "Мама, а когда ты перестанешь ездить в тюрьму? Когда ты выходные начнешь проводить со мной?". И я боялась, чтобы он в школе об этом не рассказал. Неизвестно, что учителя и другие родители могли подумать.

- "Дебют" уже отмечен на кинофестивалях. Какой из них самый значимый для вас?

- Конечно, IDFA в Амстердаме. Канны! Если честно, когда подавали заявку на него, подумала, что ничего из этого не выйдет. Но когда пришел положительный ответ, я еще две недели не верила и ждала письмо с извинениями, что вышла ошибка. Это было что-то невероятное. И для режиссера, и для любой страны очень почетно участвовать в IDFA.

"Дебют" уже много где был - объездил европейские кинофорумы, отмечен спецпризом жюри на 58-м Краковском кинофестивале, участвовал в фестивалях в Америке, Китае, России, Японии, стал лучшим документальным фильмом на Национальной кинопремии. Но "Оскар" - это как другая Вселенная, о которой я никогда не думала. Хотя очень приятно, что мою картину выдвинули от страны.

- Анастасия, над чем вы работаете в данный момент?

- У меня много задумок. Моя страсть - все снимать! Мне хочется снимать и рекламу, и музыкальные клипы, и телевизионные ток-шоу, реалити-шоу, остросоциальную документалистику. В 20 лет у меня не было такой возможности, потому что меня еще серьезно не воспринимали, в 40-50 лет - возможно, уже не будет такого рвения. А сейчас, пока 30 плюс, мне безумно все интересно, у меня огромное желание работать. То, что я чувствую, что меня волнует, мне всегда легче выразить в кадре, а не словами.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-