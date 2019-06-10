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Каждый проект исторического музея - отдельная полноценная история - Сапотько

Культура 10.06.2019 | 13:40

У директора Национального исторического музея рабочий день расписан по минутам. Традиционно он начинается в 8.20, а завершается чаще всего ближе к полуночи. Ведь в повестке дня всегда много задач - от организации часто сменяющихся выставок и участия в международных программах до строительства нового здания. Все ли получается у молодого руководителя, чем сегодня живет музей и когда мы сможем посетить новые экспозиции, у Павла Сапотько узнала корреспондент БЕЛТА.

- Павел Михайлович, вы в должности директора чуть более года. Каким был этот период?

- Год был сложным, но в то же время активным, интересным и продуктивным. Когда работы много, то на тебя ложится и большая ответственность, в том числе за коллег, партнеров. В музее разные направления работы - экспозиционное, научно-фондовое, хозяйственное, экономическое, проектное, международное, и в любом случае начинаешь ощущать нехватку времени и ресурсов. А когда осуществляются программы на высоком республиканском, международном уровне и работают большие группы, в которые входят научные сотрудники, педагоги, искусствоведы, кураторы, руководители разных организаций, то главное - направить энергию всех на созидание и творчество. Хотя у нас действительно хороший коллектив, радостно и приятно за те проекты, которые мы вместе успели реализовать.

- Национальный исторический музей проводит выставки, занимается реставрацией и хранением музейных предметов, постоянно участвует в республиканских и международных программах и проектах. Расскажите о наиболее интересных.

- Мы были участниками Минской международной книжной выставки-ярмарки, форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019", Дней европейского наследия, Международной недели художественного образования ЮНЕСКО. Через нас прошли проекты по линии памятных дат и знаковых событий - к столетиям БССР и современной белорусской дипломатической службы, 65-летию участия Беларуси в ЮНЕСКО, 25-летию Конституции Беларуси, были проекты, приуроченные к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, готовимся к 75-летию Женевской конвенции. На днях открыли выставку военного плаката "О войне и победе" во Дворце культуры Молодечно на полях Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, а также столичную экспозицию графики в рамках международного фестиваля искусства "Art-Minsk-2019". Поэтому каждый наш проект - это отдельная полноценная история.

Также мы занимаемся подготовкой научных изданий, каталогов, участвуем в международных и республиканских научно-практических конференциях, работаем с региональными музеями, проводим множество мероприятий и акций. Ищем новые формы работы с музейной аудиторией и постоянно занимаемся продвижением своего национального историко-культурного наследия на мировой арене, где не только представляем страну, но и учимся у коллег, реализовываем совместные проекты. И сегодня могу с большим удовольствием вспомнить те выставки, которые мы организовали при поддержке посольств и наших коллег из Вьетнама, Словакии, Эстонии, Эквадора, Польши, Литвы и др.

Недавно с большим успехом прошла выставка графики Наполеона Орды в Калининградском областном историко-художественном музее. В апреле по приглашению Государственного Эрмитажа поучаствовали в организации выставки в центре "Эрмитаж-Казань" под названием "Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи", где экспонировались пояс Витовта и другие предметы из собрания нашего музея. К 20-летию Союзного государства и в рамках Дня единения народов Беларуси и России Национальный исторический музей в партнерстве с Государственным российским Домом народного творчества им. В.Д.Поленова и Национальным центром современных искусств организовал международный фестиваль декоративного творчества "ТекСтильный букет", который собрал в Минске более 60 народных мастеров из разных регионов Беларуси и России.

Впереди - выставка икон в Этнографическом музее Белграда, экспозиция национального костюма в Национальном музее Султаната Оман, представим фотопроект в Астраханском государственном объединенном историко-архитектурном музее-заповеднике и многое другое.

Не забываем о внедрении информационных технологий: созданы мультимедийно-информационный комплекс "Раритеты Национального исторического музея Беларуси", интерактивный макет Кревского замка при помощи технологии 3D-печати.

- Музей не обошел стороной и II Европейские игры, подготовив для их культурной программы свои мероприятия...

- Мы создали Центр белорусской культуры в Деревне спортсменов с интересной экспозицией, где будут выставлены национальные строи, характерные для Восточного и Западного Полесья, Поднепровья, Центральной Беларуси, а также музыкальные инструменты, народные промыслы и ремесла, произведения искусства. Также предложим мастер-классы по созданию куклы-оберега и глиняного горшка. В течение II Европейских игр запланировано плетение "Пояса дружбы" древним способом на дощечках. Представим упомянутую 3D-версию Кревского замка. Будут работать интерактивные зоны и сувенирный магазин. Возможно, с учетом жесткого графика для спортсменов это будет единственное место, где они смогут познакомиться с культурой Беларуси. Наша цель - максимально разнообразить их досуг в небольших промежутках между тренировками, спортивными турнирами и пресс-конференциями.

В самом музее с 11 июня начинает работать специальный арт-проект "Наш край любимый - Беларусь", в котором представлены предметы этнографии, народных промыслов и ремесел из наших фондов, произведения известных отечественных художников Владимира Товстика, Леонида Щемелева, Владимира Слободчикова, Рыгора Ситницы, Тамары Васюк, Натальи Суховерховой, Аллы Непочелович. Мы хотим показать традиции язычества, христианства и современное осмысление духовного наследия через музейный предмет и произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Все наши пять филиалов готовят разные проекты, например, филиал Музей истории белорусского кино будет демонстрировать фильмы "О, спорт, ты мир", в Доме-музее РСДРП - выставка, посвященная истории стадиона "Динамо".

- В Беларуси впервые проводится республиканский конкурс "Триеннале молодых художников". Сколько поступило заявок и каких?

- Необходимо было именно такое комплексное мероприятие, направленное на популяризацию и демонстрацию произведений молодых авторов, стимулирование их к активной творческой, научной и кураторской деятельности в сфере изобразительного искусства, а также выявление новых имен. Форма выбрана очень грамотно и рационально. Триеннале будет проводиться раз в три года. Задача конкурса - выявить лучших, поощрить, создать необходимые условия для развития их творчества. Очень важно, что в число участников включены не только художники, непосредственно создающие произведения, но и кураторы, которые реализуют различные творческие проекты, и искусствоведы, занимающиеся исследовательской деятельностью.

Пришло много работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Участвуют студенты вузов, учащиеся колледжей, индивидуальные авторы - работники культуры и образования. К сожалению, немного кураторских и искусствоведческих проектов. Всего в нашем творческом соревновании участвует почти 90 работ.

Я уверен, что экспозиция, которая будет демонстрироваться с 14 августа по 4 сентября во Дворце искусства, получится интересная, потому что работы разнообразные и по технике исполнения, и по жанрам, и по идейно-тематическому замыслу.

- Год назад шла речь о возобновлении "Музейного вестника". Есть подвижки?

- Принято решение Министерством культуры о том, что на базе нашего издания будет создан периодический журнал, рассчитанный на профессионалов, который будет выходить два раза в год. В нем смогут публиковаться музейные сотрудники, педагоги, аспиранты. Скорее всего, первый номер мы сможем презентовать в Бресте в начале октября во время национального форума "Музеи Беларуси".

- Напротив музея истории Великой Отечественной войны будет построено новое здание Национального исторического музея. Его площадь составит около 19 тыс. кв.м. Там, несомненно, хватит места если не всем, то большинству ваших экспонатов, а их у вас более 460 тыс. Каким же будет новый музей?

- В 2020 году начнется возведение нового здания музея с применением новейших технологий и оборудования, отвечающего современным требованиям музейных практик мира, в том числе широкого спектра мультимедийных средств, технологий 3D-MAPPINGA, видеопроекции и развитой инфраструктурой. В музее будут оборудованы презентационный и конференц-залы, депозитарий с учетом передовых методов хранения музейных собраний.

Развернется абсолютно новая постоянная экспозиция, представляющая историю Беларуси от первобытного строя до современности через демонстрацию уникального историко-культурного наследия, деятельности выдающихся белорусов, внесших существенный вклад в развитие Беларуси и зарубежных государств, знаковых событий, повлиявших на ход всемирной истории, современных достижений республики как независимого и суверенного государства.

Проект здания музея авторства заслуженного архитектора Беларуси Олега Воробьева уже признан профессиональным сообществом одним из лучших воплощений национальной идеи государства в архитектурном решении. При этом научная концепция музея принадлежит совместному авторству ведущих специалистов Национального исторического музея и Национальной академии наук Беларуси, а ее художественное решение - комбинату Белорусского союза художников. На строительство здания отведено два года.

- Что бы вы пожелали посетителям своего музея?

- Мы все работаем для того, чтобы было интересно, хочется удивлять посетителей постоянно и в столице, и в регионах. Когда есть интерес, тогда проявляется и уважение к нашей истории, и восхищение нашей культурой. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии международного фестиваля "Интермузей" сказал: "Музеи призваны формировать чувство собственного национального достоинства". Именно на это направлена вся наша деятельность. Поэтому пусть посетителям всегда будет интересно в музеях. А мы обязуемся для этого активно работать.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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