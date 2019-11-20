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09:54 Победить поможет хорошая подготовка, поддержка зрителей и немного удачи - Мисникова Культура
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20 ноября 2019, 09:54

Победить поможет хорошая подготовка, поддержка зрителей и немного удачи - Мисникова

Елизавета Мисникова. Фото из архива
Елизавета Мисникова. Фото из архива
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Главная интрига детского конкурса песни "Евровидение-2019" разрешится в ближайшие дни. Имя победителя станет известно 24 ноября. Именно в этот день на сцену Arena Gliwice выйдут юные исполнители из 19 стран. Представительница Беларуси Елизавета Мисникова обещает зажечь ярким номером на песню "Пепельный". О секретах подготовки выступления и дружбе между финалистами конкурса юная певица рассказала корреспонденту БЕЛТА.

- Лиза, до финального шоу остаются считанные дни. Как оцениваешь свою готовность?

- За месяцы подготовки к детскому "Евровидению" проделана действительно большая работа. Это уроки по хореографии, вокалу, примерки, многочисленные встречи и интервью. Мои дни были расписаны буквально по минутам, только так удавалось все успеть.

Композиция "Пепельный" несколько изменилась, в ней появились английские слова и новая аранжировка. Окончательно утвержден балет. Теперь в его составе четверо парней. Появились интересные проходки. Это будет номер, совершенно непохожий на тот, что зрители видели во время национального отбора. Все будет очень красиво, ярко, круто.

- Кто работает над твоим образом?

- В составе нашей команды дизайнер Валентина Неборская. У нас будут яркие, неоновые костюмы, выполненные в цветовой гамме графики номера. Одежду украсит фирменный логотип LM. С нами также работает стилист Жанна Леонова, которая поможет с прическами. Можно сказать, что мой образ и балета продуман до мелочей. Он будет действительно ярким. Вот увидите. Я уверена, что наше выступление на сцене запомнится зрителям.

- Ты будешь выглядеть на сцене взрослее?

- Нет. Я буду все тем же тинейджером, как и раньше.

- Но на твоих последних фото можно увидеть изменения, которые происходят с тобой...

- Возможно, ведь каждый день я становлюсь мудрее.

- Твой вокал стал более уверенным?

- Конечно, я постоянно узнаю что-то новое, соответственно, чувствую себя более уверенно. Во время осенних каникул я проходила обучение в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Очень много интересных преподавателей давали нам мастер-классы. К примеру, свои напутствия мне дал первый преподаватель Бейонсе. Он показал мне очень хорошие упражнения, обратил внимание на ошибки, я многое узнала для себя, и это пригодится в дальнейшем.

- Как ты настраиваешься перед выходом на сцену?

- Каких-то особых ритуалов у меня нет. Всегда присутствует небольшое волнение, но оно не мешает. Самое главное для меня - прекрасно выступить, достойно представить свою страну, показать работу, которую мы проделали за это время и, конечно, выиграть.

- Как налаживаются отношения с другими участниками конкурса?

- Я уже до этого много с кем общалась в "Инстаграм". Мы все ждали этой встречи, чтобы познакомиться лично, подружиться, рассказать о своей стране.

- Что ты рассказываешь о Беларуси?

- Все самое хорошее. Я рассказываю, как у нас красиво, какие белорусы гостеприимные, приглашаю всех посетить нашу страну, чтобы самим все увидеть.

- Незадолго до отъезда ты презентовала видеоролик на конкурсную песню. Как оценили его интернет-пользователи?

- Мы буквально за один день придумали сюжет и все отсняли. Получилось довольно неплохо, видеоролик многим понравился. Мне было очень приятно читать комментарии.

- Ощущаешь поддержку земляков?

- Меня действительно много кто поддерживает. Это мои друзья, новые знакомые, которые появились в Сети. Подписчиков с каждым днем становится все больше. Конечно, за меня болеют мои одноклассники, учителя. Поддержка очень важна и ощущается.

- Наверное, сложно совмещать учебу и подготовку к финальному шоу?

- Сейчас все мои силы и мысли направлены на конкурс, но вместе с тем я хорошо закончила четверть - на восьмерки, девятки и десятки. После конкурса сразу займусь учебой, чтобы не отстать от школьной программы.

- Как думаешь, в чем слагаемые успеха?

- Безусловно, в основе всего - проделанная работа, и немного удачи не помешает. Я мечтаю снова привезти "Евровидение" в Беларусь. Надеюсь, что у нас это получится.

- Лиза, ты серьезно задумывалась о своем будущем, карьере?

- Так далеко я пока не заглядываю, но уверена, что музыка будет со мной в любом случае. Я наслаждаюсь моментом здесь и сейчас и не берусь загадывать, как все сложится дальше. Самое главное для меня - выступление в финальном шоу. За моими плечами четверо парней. Они очень классные, с невероятной харизмой. У нас будет зажигательный номер с крутыми танцами. Мы постараемся выложиться на все 100%.

Уже с 22 ноября на сайте детского "Евровидения" можно голосовать за понравившихся участников песенного форума. Можно выбрать от трех до пяти понравившихся артистов. Конечно, я надеюсь, что в этом списке будет и наша страна. Мне очень важна эта поддержка. Она поможет мне победить.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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