ИНТЕРВЬЮ с гендиректором НББ: пандемия показала, как важно развивать электронные ресурсы библиотек

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 19 сентября 2021
Минск Переменная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:03 Байдарочник Олег Юреня занял чевертое место на дистанции 5000 м на ЧМ в Дании Спорт
18:01 Минское "Динамо" победило "Ислочь" в матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
17:59 Труп женщины обнаружен на белорусско-польской границе Происшествия
17:51 Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма В мире
17:43 Цветной экран, подсветка и Wi-Fi. О полезных и не очень функциях электронных книг Ссылки на БелТА Плюс
17:24 Президент НОК Беларуси поздравил Ольгу Климову с золотом чемпионата мира по гребле Спорт
17:16 ВОЗ: в Африке только 13 стран вакцинировали от COVID-19 более 10% населения В мире
16:50 ФОТОФАКТ: Новую программу "Сто минут вокруг света" показывают в Белгосцирке Культура
16:48 ИНТЕРВЬЮ с гендиректором НББ: пандемия показала, как важно развивать электронные ресурсы библиотек Культура
16:17 Ольга Климова завоевала четвертое золото сборной Беларуси на ЧМ по гребле Спорт
16:10 Объявлен конкурс на концепцию белорусского павильона на Венецианской биеннале в 2022 году Культура
15:37 Тропический шторм "Питер" сформировался на юго-востоке Атлантического океана В мире
14:47 Книга "Белорусской энциклопедии" о традиционной культуре и быте белорусов вышла в свет Культура
14:16 Президент НОК поздравил белорусских байдарочниц с победой на ЧМ в Дании Спорт
14:11 Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Японии В мире
14:07 Белорусский женский экипаж байдарки-четверки выиграл золото ЧМ в Копенгагене Спорт
14:03 Президент НОК Беларуси поздравил Никиту Борикова с победой на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Спорт
14:01 Белорус Никита Бориков выиграл золото ЧМ по гребле Спорт
13:51 Президент НОК поздравил белорусок с золотом чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ Спорт
13:40 Белорусский женский экипаж каноэ-четверки выиграл золото ЧМ в Дании Спорт
13:20 Умер английский футболист Джимми Гривз Спорт
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1982 пациента с COVID-19, выписаны 1607 Общество
12:39 Минприроды призывает водителей отказаться от поездок на автомобиле 22 сентября Общество
12:17 При пожаре в жилом доме в Логойском районе погиб мужчина Происшествия
12:02 В России за сутки выявили 20 174 новых случая заражения COVID-19 В мире
11:39 Самое время сажать смородину! Подсказываем интересные сорта Общество
11:25 За сутки в Беларуси найдены 16 заблудившихся в лесах Происшествия
11:17 В Гродненском районе в лобовом столкновении погиб мужчина Происшествия
11:02 "Зенит" и ЦСКА вышли в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ Спорт
10:54 Спасатели деблокировали водителя в Борисовском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
19 сентября 2021, 16:48

ИНТЕРВЬЮ с гендиректором НББ: пандемия показала, как важно развивать электронные ресурсы библиотек

Фото из архива
Фото из архива

На этой неделе исполнилось 99 лет со дня основания Национальной библиотеки Беларуси. По этому случаю корреспондент БЕЛТА пообщалась с генеральным директором учреждения Оксаной Книжниковой и узнала, как создается национальная электронная библиотека, что за научные исследования ведут в НББ, а также каков портрет ее пользователя и сотрудника.

- Национальная библиотека, с одной стороны, большой механизм, с другой - сложившийся коллектив, наработанные связи. Оксана Юрьевна, удалось ли адаптироваться с момента, как в начале лета вы возглавили учреждение?

- Национальная библиотека - это большой и слаженный организм, который живет по своим законам, поэтому не могу сказать, что влиться было просто. Думаю, только сейчас я понимаю, как он работает и как нужно с ним взаимодействовать. Руководящая должность развивает кругозор, закаляет характер. Вместе с тем управлять коллективом, особенно таким большим, очень сложно с морально-психологической точки зрения. Иногда приходится принимать непопулярные решения, особенно при разрешении конфликтов. Я стараюсь все-таки быть гибкой, не пользоваться авторитарным правом директора, но в то же время стремлюсь объективно оценивать ситуацию.

- На ваш взгляд, на каких задачах на данный момент важно сконцентрироваться?

- НББ имеет авторитет в мировом библиотечном сообществе. Это результат работы многих поколений библиографов, библиотекарей, ученых. Нам нужно говорить о поступательном движении вперед согласно государственной политике, реализовывать стратегические задачи, поставленные перед библиотекой на десятилетия вперед. Необходимо постараться найти баланс между монументализмом, который заложен в идею Национальной библиотеки, и новыми задачами и требованиями, которые ставит перед нами общество. Кроме того, важно создать в коллективе условия, направленные на дальнейшее профессиональное развитие, и упрочить роль НББ как научно-методического центра, единого системообразующего звена библиотечного пространства Беларуси.

- Как НББ координирует систему библиотек страны?

- НББ организует взаимный обмен опытом, оказывает научно-методическую помощь. Ежегодно мы составляем координационный план работы библиотек Беларуси, чтобы специалисты со всей страны могли ознакомиться с тем, как их коллеги планируют развиваться.

Специалисты Национальной библиотеки участвуют в разработке нормативно-правовых документов, как локальных, так и международного, республиканского уровня. Так, в 2021 году библиотека подготовила практическое руководство по реализации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Разработан нормативный документ "Палажэнне аб краязнаўчай дзейнасці бібліятэк Рэспублікі Беларусь", а также подготовлены рекомендации по методическому сопровождению деятельности публичных библиотек.

Кроме того, изучается спрос публичных библиотек и предложения белорусских издательств, чтобы формировать список социально значимых изданий для включения в госзаказ. На усовершенствование деятельности библиотек и профессиональный рост кадров направлены конкурсы "Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры", "Библиотека - центр духовного просвещения и воспитания", "Лучший публичный центр правовой информации".

Помимо этого, проводим конференции, круглые столы, семинары-практикумы. В среднем ежегодно НББ реализует около 50 профессиональных научных мероприятий, наиболее крупные - Международные книговедческие чтения, научно-практическая конференция "Электронная культура" и Форум библиотекарей Беларуси. В октябре состоится VIII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры".

- Как вы считаете, в чем миссия библиотек в современных реалиях?

- Как и прежде - сохранение книжного культурного наследия и предоставление его читателям. В какой форме это будет сделано, безусловно, нужно дискутировать. Теперь наряду с традиционной книжной формой, печатным вариантом документов существуют материалы, которые находятся в цифровом пространстве. Сегодня библиотеки предоставляют возможность взаимодействовать с электронными информационными ресурсами. Через виртуальный читальный зал НББ организовала доступ примерно к 130 лучшим мировым базам данных, а также к базам данных собственной генерации.

- Как продвигается оцифровка изданий, создание каталогов?

- Создается электронная библиотека НББ. На данный момент для этого оцифровано около 600 тыс. документов, что составляет 13 млн страниц и примерно 2 млн минут аудиовизуальных. Наша электронная библиотека должна стать основой для формирования национальной электронной библиотеки Беларуси.

Последние события, связанные с пандемией, показали: нужно уделять больше внимания электронным ресурсам, к которым есть удаленный доступ. Сейчас стоит вопрос о создании региональных центров по оцифровке: мы будем стремиться интегрировать наши информационные ресурсы. Продолжаем формировать сводный электронный каталог, где объединены массивы ресурсов НББ, Республиканской научно-технической библиотеки, Центральной научной библиотеки им.Я.Коласа НАН и Президентской библиотеки Беларуси.

- Как пополняются библиотечные фонды? Какие издания приобретаются в первую очередь?

- У нас несколько источников. Прежде всего, получаем обязательный бесплатный экземпляр документов, выходящих в Беларуси. Ежегодно это порядка 35-40 тыс. изданий. Далее изучаем рынок и в среднем покупаем около 10 тыс. документов. Дважды в год проходит подписная кампания - выписываем более тысячи наименований газет и журналов. Традиционно это также международный и внутриреспубликанский документообмен, дары от авторов, издателей, населения, предприятий, организаций.

В День библиотек НББ получила драгоценный подарок: посольство Беларуси в России передало памятник книжной культуры XVII века - раритетную книгу "Жезл правления" (первое изданное сочинение выдающегося государственного, церковного и культурного деятеля Беларуси и России Симеона Полоцкого).

- Опишите, пожалуйста, портрет пользователя НББ?

- Нашими услугами пользуются 197 тыс. читателей. Ежегодно ими становятся около 16 тыс. человек, при этом каждый второй посещает библиотеку удаленно из более чем 170 стран. 83% пользователей - молодежь до 35 лет, из них 65% - учащиеся. Поэтому наибольшим спросом пользуется научная, учебная, справочная литература по таким наиболее востребованным темам, как право, экономика, история, языкознание, искусство.

- Каким уникальным опытом может поделиться Беларусь с библиотечным сообществом других стран?

- Общение с коллегами из-за рубежа - удивительный опыт, который помогает увидеть альтернативу. Мы сотрудничаем в области международного документообмена: получаем литературу от других стран и сами ее передаем. Постоянно участвуем в научных семинарах, конференциях, круглых столах. Заключено более 50 соглашений с различными зарубежными учреждениями, в том числе 23 - с организациями стран СНГ.

Коллеги интересуются нашей научной работой, в частности факсимильным воспроизведением книжных изданий. Например, книжное наследие Франциска Скорины в 21 томе, Баркулабовская (Барколабовская) летопись, Полоцкое Евангелие, Слуцкое Евангелие вызывают неподдельный интерес за рубежом.

Общаясь с коллегами и посещая библиотеки других стран, я понимаю, что у нас больше схожего, чем различного. НББ также уходит в цифровизацию, однако мы по-прежнему продолжаем общаться с читателями вживую. На мой взгляд, библиотеки должны больше взаимодействовать друг с другом - конкурировать тут не получится. Мы все движемся в одном направлении и, обмениваясь опытом, сможем соответствовать духу времени.

- На каких научных аспектах сосредоточено сегодня внимание специалистов библиотеки?

- НББ является научной организацией в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. У нас действует ученый совет, работают специалисты с учеными степенями. Ежегодно берется около 4-5 тем для научно-исследовательских работ. Так, в этом году мы работаем над пятью такими проектами, среди них "История национальной библиотеки в лицах", "Книжное наследие Алексея Сапунова в фонде Национальной библиотеки Беларуси", "Реставрация и консервация документов в публичных библиотеках Республики Беларусь". Проект "Белорусская библиография в лицах" запланирован с выходом в свет справочного издания. В работе над ним участвовали свыше 60 учреждений страны.

- Сегодня НББ не только библиотека в классическом понимании, но и социокультурный центр. Какие достижения в этой области?

- Когда в 2006 году было построено новое здание библиотеки, стало понятно, что можно использовать наши ресурсы более широко. Поэтому образовался социокультурный центр. Он занимается культурно-зрелищными мероприятиями, галерейно-выставочной деятельностью, экскурсиями.

Это вопрос престижа, популяризации белорусской культуры, художественного и эстетического воспитания общества. У нас 3,5 тыс. кв.м выставочных площадей, одновременно можем экспонировать до 600 произведений искусства. На 22-м этаже есть галерея с чудесным видом на Минск. На каждом этаже библиотеки, в том числе в коридорах, стараемся задействовать пространство, чтобы заинтересовать нашего пользователя. В этом году, например, к Международному дню родного языка и Году народного единства в Министерстве иностранных дел мы организовали фотовыставку "Беларусь: прекрасные мгновения", а также представили в экспозицию "Italiae. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии", подготовленную совместно с посольством Италии в Беларуси.

Есть обзорная площадка, которая позволяет оценить красоту столицы с высоты 23-го этажа. Действует физкультурно-оздоровительный центр. Хорошо, когда в библиотеке можно совместить чтение с тем, чтобы отдохнуть и получить эстетическое удовольствие. Сотрудники постоянно ищут новые способы привлечь гостей и жителей страны.

- Проводит ли НББ мероприятия к Году народного единства?

- С 20 августа в библиотеке экспонируется выставка "17 сентября 1939 года в судьбе белорусского народа". В Музее книги в тематическом блоке представлены издания Западной Беларуси второй половины 30-х годов ХХ века.

Кроме того, мы проводим для школьников учебно-познавательные экскурсии из цикла "Славутыя імены Бацькаўшчыны", где рассказываем про известных писателей, деятелей.

К 17 сентября подготовлена выставка "Сімвалы жыцця" с предметами быта, декоративно-прикладного искусства, историческими изданиями из фондов НББ. В экспозиции отражены национальные символы, используемые в белорусской архитектуре, литературе, искусстве.

На тематической неделе в преддверии 17 сентября состоялась серия культурно-просветительских мероприятий под единым названием "С любовью к Беларуси" (беседы, часы информирования, диалоговые площадки, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми). На социокультурных площадках "Наша Беларусь" можно было посетить литературно-музыкальные вечера, театрализованные постановки, концертные программы.

Неделя народного единства совпала с нашим профессиональным праздником. В Международный день библиотек в НББ библиотекари страны собрались вместе для награждения победителей республиканского конкурса "Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры".

- Оксана Юрьевна, какие требования предъявляются к сотрудникам НББ?

- Как и в других отраслях, хочется видеть всесторонне развитых людей, которые любят библиотечное дело и готовы работать на благо сохранения книжного наследия. Прежде всего мы всегда рады специалистам с библиотечным образованием. Вместе с тем у нас работают культурологи, филологи, историки. Благо наша профессия позволяет расти, потому что для этого у нас достаточно ресурсов. Кроме того, в соответствии с кадровой политикой наши сотрудники регулярно повышают квалификацию. В этом году пришли 14 молодых специалистов, и за каждым из них закреплен опытный наставник, который помогает влиться в работу и коллектив.

Библиотекарь - проводник в мире информации. К сожалению, в обществе существуют определенные стереотипы, и наша задача их развеять. На самом деле это очень интересная профессия, которую нужно популяризировать, больше говорить о ее важности. В нашем деле много бонусов, которые может получить человек для саморазвития, профессионального роста.

- Можно ли утверждать, что Беларусь - по-прежнему читающая страна?

- Очень часто я слышу, что люди ностальгируют о 70-80-х годах XX века, когда мы действительно были самой читающей нацией. Чтобы купить книгу, нужно было пройти очень большой путь. Но время не стоит на месте: сначала была рукописная книга, затем ее сменила печатная. Сейчас можем получить доступ с любого носителя к удаленным электронным ресурсам. Мы наблюдаем и видим, что та же молодежь воспринимает информацию с помощью иных каналов. Ритм жизни ускорился, и это нужно понимать. Поэтому, на мой взгляд, меньше читать люди не стали, я бы даже сказала, что чтение становится показателем некой успешности. Просто бумажные книги в традиционном понимании перестали быть единственным источником информации.

- В заключение, в чем счастье библиотекаря?

- Как и для представителей любой другой профессии, для нас важно, чтобы люди понимали значимость и нужность нашего труда. Было очень приятно, когда министр культуры Анатолий Маркевич поддержал предложение организовать праздничное мероприятие в честь профессионального праздника для библиотечного сообщества республики, а премьер-министр Роман Головченко лично посетил библиотеку и поздравил собравшихся. Искреннее счастье, когда посетители с благодарностью за помощь приходят к сотрудникам библиотеки - профессионалам, очень душевным и понимающим людям.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь библиотека
Новости рубрики Культура
Во время представления в Белгосцирке ФОТОФАКТ: Новую программу "Сто минут вокруг света" показывают в Белгосцирке
Фото из архива Объявлен конкурс на концепцию белорусского павильона на Венецианской биеннале в 2022 году
Фото из архива Книга "Белорусской энциклопедии" о традиционной культуре и быте белорусов вышла в свет
Фото из архива "Шлюб з ветрам" признан лучшим спектаклем фестиваля "Белая вежа"
ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА
ФОТОФАКТ: Концерт акции "Хоровое вече" прошел во Дворце Республики
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусский народ формировался в единую нацию в немыслимых испытаниях
Белорусский женский экипаж каноэ-четверки выиграл золото ЧМ в Дании
Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1982 пациента с COVID-19, выписаны 1607
Топ-новости
Белорус Никита Бориков выиграл золото ЧМ по гребле
Белорусский женский экипаж байдарки-четверки выиграл золото ЧМ в Копенгагене
Ольга Климова завоевала четвертое золото сборной Беларуси на ЧМ по гребле
Пловец Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на этапе ISL в Неаполе
ИНТЕРВЬЮ с гендиректором НББ: пандемия показала, как важно развивать электронные ресурсы библиотек
ФОТОФАКТ: Новую программу "Сто минут вокруг света" показывают в Белгосцирке
Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро ЧМ в Дании
Великолепная анфилада, экзотика зимнего сада и президентская сокровищница. Что увидели первые красавицы страны во Дворце Независимости
Только 4 дня: скидки на ряд смартфонов в МТС
Самое время сажать смородину! Подсказываем интересные сорта
Остапенков сенсационно победил Шварцмана в матче Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Аргентины
Байдарочник Олег Юреня завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1000 м
Туроператоры не будут брать дополнительную плату за ПЦР-тесты с выезжающих из Беларуси
Что делать, если работа стала не в радость?
ФОТОФАКТ: Форум патриотических сил "Символ единства"
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.