ИНТЕРВЬЮ с гендиректором НББ: пандемия показала, как важно развивать электронные ресурсы библиотек

На этой неделе исполнилось 99 лет со дня основания Национальной библиотеки Беларуси. По этому случаю корреспондент БЕЛТА пообщалась с генеральным директором учреждения Оксаной Книжниковой и узнала, как создается национальная электронная библиотека, что за научные исследования ведут в НББ, а также каков портрет ее пользователя и сотрудника.

- Национальная библиотека, с одной стороны, большой механизм, с другой - сложившийся коллектив, наработанные связи. Оксана Юрьевна, удалось ли адаптироваться с момента, как в начале лета вы возглавили учреждение?

- Национальная библиотека - это большой и слаженный организм, который живет по своим законам, поэтому не могу сказать, что влиться было просто. Думаю, только сейчас я понимаю, как он работает и как нужно с ним взаимодействовать. Руководящая должность развивает кругозор, закаляет характер. Вместе с тем управлять коллективом, особенно таким большим, очень сложно с морально-психологической точки зрения. Иногда приходится принимать непопулярные решения, особенно при разрешении конфликтов. Я стараюсь все-таки быть гибкой, не пользоваться авторитарным правом директора, но в то же время стремлюсь объективно оценивать ситуацию.

- На ваш взгляд, на каких задачах на данный момент важно сконцентрироваться?

- НББ имеет авторитет в мировом библиотечном сообществе. Это результат работы многих поколений библиографов, библиотекарей, ученых. Нам нужно говорить о поступательном движении вперед согласно государственной политике, реализовывать стратегические задачи, поставленные перед библиотекой на десятилетия вперед. Необходимо постараться найти баланс между монументализмом, который заложен в идею Национальной библиотеки, и новыми задачами и требованиями, которые ставит перед нами общество. Кроме того, важно создать в коллективе условия, направленные на дальнейшее профессиональное развитие, и упрочить роль НББ как научно-методического центра, единого системообразующего звена библиотечного пространства Беларуси.

- Как НББ координирует систему библиотек страны?

- НББ организует взаимный обмен опытом, оказывает научно-методическую помощь. Ежегодно мы составляем координационный план работы библиотек Беларуси, чтобы специалисты со всей страны могли ознакомиться с тем, как их коллеги планируют развиваться.

Специалисты Национальной библиотеки участвуют в разработке нормативно-правовых документов, как локальных, так и международного, республиканского уровня. Так, в 2021 году библиотека подготовила практическое руководство по реализации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Разработан нормативный документ "Палажэнне аб краязнаўчай дзейнасці бібліятэк Рэспублікі Беларусь", а также подготовлены рекомендации по методическому сопровождению деятельности публичных библиотек.

Кроме того, изучается спрос публичных библиотек и предложения белорусских издательств, чтобы формировать список социально значимых изданий для включения в госзаказ. На усовершенствование деятельности библиотек и профессиональный рост кадров направлены конкурсы "Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры", "Библиотека - центр духовного просвещения и воспитания", "Лучший публичный центр правовой информации".

Помимо этого, проводим конференции, круглые столы, семинары-практикумы. В среднем ежегодно НББ реализует около 50 профессиональных научных мероприятий, наиболее крупные - Международные книговедческие чтения, научно-практическая конференция "Электронная культура" и Форум библиотекарей Беларуси. В октябре состоится VIII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры".

- Как вы считаете, в чем миссия библиотек в современных реалиях?

- Как и прежде - сохранение книжного культурного наследия и предоставление его читателям. В какой форме это будет сделано, безусловно, нужно дискутировать. Теперь наряду с традиционной книжной формой, печатным вариантом документов существуют материалы, которые находятся в цифровом пространстве. Сегодня библиотеки предоставляют возможность взаимодействовать с электронными информационными ресурсами. Через виртуальный читальный зал НББ организовала доступ примерно к 130 лучшим мировым базам данных, а также к базам данных собственной генерации.

- Как продвигается оцифровка изданий, создание каталогов?

- Создается электронная библиотека НББ. На данный момент для этого оцифровано около 600 тыс. документов, что составляет 13 млн страниц и примерно 2 млн минут аудиовизуальных. Наша электронная библиотека должна стать основой для формирования национальной электронной библиотеки Беларуси.

Последние события, связанные с пандемией, показали: нужно уделять больше внимания электронным ресурсам, к которым есть удаленный доступ. Сейчас стоит вопрос о создании региональных центров по оцифровке: мы будем стремиться интегрировать наши информационные ресурсы. Продолжаем формировать сводный электронный каталог, где объединены массивы ресурсов НББ, Республиканской научно-технической библиотеки, Центральной научной библиотеки им.Я.Коласа НАН и Президентской библиотеки Беларуси.

- Как пополняются библиотечные фонды? Какие издания приобретаются в первую очередь?

- У нас несколько источников. Прежде всего, получаем обязательный бесплатный экземпляр документов, выходящих в Беларуси. Ежегодно это порядка 35-40 тыс. изданий. Далее изучаем рынок и в среднем покупаем около 10 тыс. документов. Дважды в год проходит подписная кампания - выписываем более тысячи наименований газет и журналов. Традиционно это также международный и внутриреспубликанский документообмен, дары от авторов, издателей, населения, предприятий, организаций.

В День библиотек НББ получила драгоценный подарок: посольство Беларуси в России передало памятник книжной культуры XVII века - раритетную книгу "Жезл правления" (первое изданное сочинение выдающегося государственного, церковного и культурного деятеля Беларуси и России Симеона Полоцкого).

- Опишите, пожалуйста, портрет пользователя НББ?

- Нашими услугами пользуются 197 тыс. читателей. Ежегодно ими становятся около 16 тыс. человек, при этом каждый второй посещает библиотеку удаленно из более чем 170 стран. 83% пользователей - молодежь до 35 лет, из них 65% - учащиеся. Поэтому наибольшим спросом пользуется научная, учебная, справочная литература по таким наиболее востребованным темам, как право, экономика, история, языкознание, искусство.

- Каким уникальным опытом может поделиться Беларусь с библиотечным сообществом других стран?

- Общение с коллегами из-за рубежа - удивительный опыт, который помогает увидеть альтернативу. Мы сотрудничаем в области международного документообмена: получаем литературу от других стран и сами ее передаем. Постоянно участвуем в научных семинарах, конференциях, круглых столах. Заключено более 50 соглашений с различными зарубежными учреждениями, в том числе 23 - с организациями стран СНГ.

Коллеги интересуются нашей научной работой, в частности факсимильным воспроизведением книжных изданий. Например, книжное наследие Франциска Скорины в 21 томе, Баркулабовская (Барколабовская) летопись, Полоцкое Евангелие, Слуцкое Евангелие вызывают неподдельный интерес за рубежом.

Общаясь с коллегами и посещая библиотеки других стран, я понимаю, что у нас больше схожего, чем различного. НББ также уходит в цифровизацию, однако мы по-прежнему продолжаем общаться с читателями вживую. На мой взгляд, библиотеки должны больше взаимодействовать друг с другом - конкурировать тут не получится. Мы все движемся в одном направлении и, обмениваясь опытом, сможем соответствовать духу времени.

- На каких научных аспектах сосредоточено сегодня внимание специалистов библиотеки?

- НББ является научной организацией в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. У нас действует ученый совет, работают специалисты с учеными степенями. Ежегодно берется около 4-5 тем для научно-исследовательских работ. Так, в этом году мы работаем над пятью такими проектами, среди них "История национальной библиотеки в лицах", "Книжное наследие Алексея Сапунова в фонде Национальной библиотеки Беларуси", "Реставрация и консервация документов в публичных библиотеках Республики Беларусь". Проект "Белорусская библиография в лицах" запланирован с выходом в свет справочного издания. В работе над ним участвовали свыше 60 учреждений страны.

- Сегодня НББ не только библиотека в классическом понимании, но и социокультурный центр. Какие достижения в этой области?

- Когда в 2006 году было построено новое здание библиотеки, стало понятно, что можно использовать наши ресурсы более широко. Поэтому образовался социокультурный центр. Он занимается культурно-зрелищными мероприятиями, галерейно-выставочной деятельностью, экскурсиями.

Это вопрос престижа, популяризации белорусской культуры, художественного и эстетического воспитания общества. У нас 3,5 тыс. кв.м выставочных площадей, одновременно можем экспонировать до 600 произведений искусства. На 22-м этаже есть галерея с чудесным видом на Минск. На каждом этаже библиотеки, в том числе в коридорах, стараемся задействовать пространство, чтобы заинтересовать нашего пользователя. В этом году, например, к Международному дню родного языка и Году народного единства в Министерстве иностранных дел мы организовали фотовыставку "Беларусь: прекрасные мгновения", а также представили в экспозицию "Italiae. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии", подготовленную совместно с посольством Италии в Беларуси.

Есть обзорная площадка, которая позволяет оценить красоту столицы с высоты 23-го этажа. Действует физкультурно-оздоровительный центр. Хорошо, когда в библиотеке можно совместить чтение с тем, чтобы отдохнуть и получить эстетическое удовольствие. Сотрудники постоянно ищут новые способы привлечь гостей и жителей страны.

- Проводит ли НББ мероприятия к Году народного единства?

- С 20 августа в библиотеке экспонируется выставка "17 сентября 1939 года в судьбе белорусского народа". В Музее книги в тематическом блоке представлены издания Западной Беларуси второй половины 30-х годов ХХ века.

Кроме того, мы проводим для школьников учебно-познавательные экскурсии из цикла "Славутыя імены Бацькаўшчыны", где рассказываем про известных писателей, деятелей.

К 17 сентября подготовлена выставка "Сімвалы жыцця" с предметами быта, декоративно-прикладного искусства, историческими изданиями из фондов НББ. В экспозиции отражены национальные символы, используемые в белорусской архитектуре, литературе, искусстве.

На тематической неделе в преддверии 17 сентября состоялась серия культурно-просветительских мероприятий под единым названием "С любовью к Беларуси" (беседы, часы информирования, диалоговые площадки, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми). На социокультурных площадках "Наша Беларусь" можно было посетить литературно-музыкальные вечера, театрализованные постановки, концертные программы.

Неделя народного единства совпала с нашим профессиональным праздником. В Международный день библиотек в НББ библиотекари страны собрались вместе для награждения победителей республиканского конкурса "Бібліятэка - асяродак нацыянальнай культуры".

- Оксана Юрьевна, какие требования предъявляются к сотрудникам НББ?

- Как и в других отраслях, хочется видеть всесторонне развитых людей, которые любят библиотечное дело и готовы работать на благо сохранения книжного наследия. Прежде всего мы всегда рады специалистам с библиотечным образованием. Вместе с тем у нас работают культурологи, филологи, историки. Благо наша профессия позволяет расти, потому что для этого у нас достаточно ресурсов. Кроме того, в соответствии с кадровой политикой наши сотрудники регулярно повышают квалификацию. В этом году пришли 14 молодых специалистов, и за каждым из них закреплен опытный наставник, который помогает влиться в работу и коллектив.

Библиотекарь - проводник в мире информации. К сожалению, в обществе существуют определенные стереотипы, и наша задача их развеять. На самом деле это очень интересная профессия, которую нужно популяризировать, больше говорить о ее важности. В нашем деле много бонусов, которые может получить человек для саморазвития, профессионального роста.

- Можно ли утверждать, что Беларусь - по-прежнему читающая страна?

- Очень часто я слышу, что люди ностальгируют о 70-80-х годах XX века, когда мы действительно были самой читающей нацией. Чтобы купить книгу, нужно было пройти очень большой путь. Но время не стоит на месте: сначала была рукописная книга, затем ее сменила печатная. Сейчас можем получить доступ с любого носителя к удаленным электронным ресурсам. Мы наблюдаем и видим, что та же молодежь воспринимает информацию с помощью иных каналов. Ритм жизни ускорился, и это нужно понимать. Поэтому, на мой взгляд, меньше читать люди не стали, я бы даже сказала, что чтение становится показателем некой успешности. Просто бумажные книги в традиционном понимании перестали быть единственным источником информации.

- В заключение, в чем счастье библиотекаря?

- Как и для представителей любой другой профессии, для нас важно, чтобы люди понимали значимость и нужность нашего труда. Было очень приятно, когда министр культуры Анатолий Маркевич поддержал предложение организовать праздничное мероприятие в честь профессионального праздника для библиотечного сообщества республики, а премьер-министр Роман Головченко лично посетил библиотеку и поздравил собравшихся. Искреннее счастье, когда посетители с благодарностью за помощь приходят к сотрудникам библиотеки - профессионалам, очень душевным и понимающим людям.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-