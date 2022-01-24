Исключительные и древние: в Национальной библиотеке открылась выставка о белорусских городах

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическую выставку "Древние города Беларуси", посвященную Году исторической памяти, представили сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"У каждого города белорусской земли есть своя судьба, достижения и потери. Одни славятся древним прошлым, исключительной ролью в конкретных исторических событиях, другие - архитектурными памятниками и современными зданиями, третьи - достижениями в экономическом развитии страны, молодостью. На выставке каждый может совершить своеобразное путешествие по древним городам Беларуси", - рассказали в библиотеке.

В библиотеке представили более 150 экспонатов на тему белорусских городов. Открывает экспозицию лучший навигатор по нашим землям своего времени - факсимиле знаменитой Радзивилловской карты Великого княжества Литовского (1648). Считается, что это первая точная карта страны. Ее авторами стали художник и гравер при дворе князя Радзивилла в Несвиже Томаш Маковский, а также голландский гравер и картограф амстердамского издательского дома Блау Гессель Герритс.

"Оригинальные открытки конца XIX - начала XX века дают представление об общих видах городов с высоты птичьего полета, их достопримечательностях - храмах, площадях, зданиях театров, вокзалов, живописных улицах и окрестностях, праздничной и повседневной жизни, а также культуре местных жителей", - отметили организаторы.

Особую ценность экспозиции добавляют издания исследователей городов и памятников древней культуры. Среди них есть заметная фигура историка, археографа и краеведа Алексея Сапунова и демонстрируются собранные им сборники документов по истории Витебщины XI-XIX века. Среди них - "Река Западная Двина", "Памятная книжка Витебской губернии" с владельческим знаком библиотеки историка.

Организаторы советуют обратить внимание на издание "Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, православных монастырей, церквей и по разным предметам" с экслибрисом минского городского головы 1890-1901 года Карла Гуттен-Чапского.

"Представленные научные труды, исторические очерки, научно-популярные издания ярко свидетельствуют, что древние города Беларуси прошли непростой путь исторического развития в составе различных государственных образований, их жители создали и сохранили для потомков значительное культурное наследие. Известные личности - уроженцы этих мест - прославили делами свою малую родину", - добавили в Национальной библиотеке.

Кроме того, экспозицию дополняют богато иллюстрированные альбомы и юбилейные издания. Увидеть "Древние города Беларуси" можно до 15 июня.-0-