Искусство с ароматом кофе. На минских АЗС пройдет нестандартная выставка картин белорусских художников

В Музее истории города Минска стартовал уникальный "кофейный" выставочный проект. В рамках экспозиции были представлены репродукции картин белорусских художников. Отличительная особенность выставки – исполнение репродукций в уникальной технике "кофе-арт", где в качестве краски используется кофе.

Кофе как источник вдохновения и средство изобразительного искусства – одно из открытий современных художников. Варьируя пропорцию и концентрацию сваренного или растворимого кофе, авторы создают "ароматные" шедевры, используя любимый напиток как альтернативу привычным акварели или маслу.

19 марта в Музее истории города Минска прошло торжественное открытие проекта "Арт-кофе". На мероприятии была презентована уникальная экспозиция, в основе которой – репродукции шести картин белорусских художников, выполненные кофе. Выбор оригинальных полотен не случаен: каждое из них представляет определенное направление живописи – абстракционизм, соцреализм, супрематизм, примитивизм, экспрессионизм и сюрреализм.

Инициатором необычной экспозиции выступила компания "А-100" – именно на ее АЗС этой весной посетители смогут увидеть "кофейные" картины. На шести крупнейших автозаправочных станциях Минска и пригорода появятся работы Валентина Нуднова, Галины Ивановой, Леонида Дударенко, Андрея Петкевича, Олега Ладисова и Станислава Гурского. Оригиналы картин были выбраны из частных коллекций и коллекции Музея истории города Минска, при поддержке которого реализуется проект "Арт-кофе".

"Поддержка и популяризация белорусского искусства всегда были важными составляющими позиции нашей компании. Прошлым летом мы реализовали проект "Арт-запраўка" – выставку, где все желающие могли увидеть на наших АЗС 45 репродукций картин 15 современных белорусских художников. Мы уверены, что проект "Арт-кава" станет необычным продолжением этой интересной истории, будет удивлять и радовать наших посетителей, сближая их с родным белорусским искусством", – отметила директор группы компаний АЗС "А-100" Анна Красовская.

В ходе мероприятия гости погрузились в увлекательную бриф-экскурсию от знаменитого "кочующего" экскурсовода Никиты Монича по истории белорусского искусства. Кроме того, в рамках проекта "Арт-кофе" был разработан новый дизайн кофейных стаканчиков, посвященный популярным стилям живописи. Покупая кофе, с 15 марта каждый посетитель АЗС сможет совместить приятное с полезным и узнать больше об одном из направлений искусства. Для этого эксперты музея подготовили шесть познавательных материалов, доступных по специальному QR-коду на стаканчике.

"Задача этого проекта – познакомить широкую публику с творчеством наиболее заметных представителей белорусской живописи. Музей истории города Минска всегда старался идти в ногу со временем. И как здорово, что благодаря современным технологиям можно окунуться в белорусское искусство, просто выпив чашечку кофе. Мы также рады, что бизнес активно поддерживает продвижение культурного наследия Беларуси", – прокомментировала директор музея Галина Ладисова.

Белорусская кофе-живопись в рамках проекта "Арт-кофе" будет доступна с 20 марта для каждого – вход на автозаправочные станции, как всегда, свободный. Выпить кофе из уникальной серии стаканчиков и насладиться кофейной выставкой можно на следующих АЗС "А-100":

- АЗС №2 Минский р-н, Боровая, 7;

- АЗС №6 ул. Харьковская, 81;

- АЗС №15 ул. Промышленная, 2Б (МКАД);

- АЗС №23 ул. Казимировская, 39 (МКАД);

- АЗС №25 а/г Сеница, ул. Зеленая;

- АЗС №31 ул. Академическая, 34.