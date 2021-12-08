Искусство в тату: выставка живописи, графики, скульптуры откроется в НЦСИ 10 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный выставочный проект "Тату в искусстве. Искусство в тату" можно увидеть с 10 декабря в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА учреждении.

В экспозиции представят эскизы, фотографии, графику, живопись, скульптуры и арт-объекты, связанные с миром татуировки, а также оборудование тату-индустрии. В проекте принимают участие более 50 авторов со всей Беларуси и ведущие салоны. По словам организаторов, проект покажет всю многогранность людей из мира тату-мастеров, рисующих на уникальном полотне.

Зрители смогут увидеть работы Екатерины Авраменко, Марии Адамченко, Владимира Бескровного, Виктории Богуш, Екатерины Будько, Юрия Брестского, Майи Бурмистровой, Елены Верстак, Светланы Воробей, Виталины Ворошкевич, Виталия Вэйла, Алины Дмитриевой, Дениса Евтихиева, Олега Ермаченка, Ольги Жук, Дарьи Захаревской, Марьяны Карпович, Ларисы Климовой, Жанны Климович и других.

"По некоторым данным, татуировки появились не менее 25-30 тыс. лет назад. Почему изменение внешнего вида было важным в прошлом и остается столь популярным сейчас. 60-е годы XX века считаются "золотой эпохой" не только для музыки, литературы, но и для татуировки. Реальный подъем интереса к древнему и необычному искусству был связан с развитием художественных течений: от поп-арта до постмодернизма. Сегодня качественно сделанная татуировка является данью древнему и оригинальному искусству. Это знак того, что человек следит за веяниями моды и небезразличен к истории", - добавили в центре.

Для посетителей подготовили тематический квест, который представляет задания по экспозиции. Выставку дополняют информационные стенды и видеосопровождение на большом экране.

Организаторы - Национальный центр современных искусств и LIBRA. Выставка продлится по 14 февраля.-0-