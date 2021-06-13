Исполнение иностранцами белорусских песен на фестивале "Маладзечна" имело бы успех - Елисеенков

13 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Исполнение белорусских песен иностранными певцами на национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Маладзечна" имело бы успех. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал белорусский композитор и исполнитель, заслуженный деятель искусств Олег Елисеенков.

В фестивале и даже национальном конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни могут участвовать не только граждане Беларуси, но и иностранные гости, которые будут исполнять белорусские песни и поэзию, считает Олег Елисеенков. Он абсолютно убежден, что если объявить такой конкурс и пригласить людей с условием обязательного исполнения произведения белорусского автора на белорусском языке, это будет иметь успех. "Это будет интересно. Я убежден, что многие откликнутся", - сказал он.

Заслуженный деятель искусств отметил, что подобное было реализовано на других международных фестивалях, когда представители иных стран очень интересно подавали белорусские песни. "Более того, есть опыт, когда мою песню "Птицы мои, птицы", которую успешно исполняла Алеся, на концерте-открытии "Славянского базара" исполнила китайская певица на китайском языке. Успех был грандиознейший. Зал не только аплодировал, но и смеялся по-доброму. Я тоже не мог устоять", - рассказал он.

По словам композитора, это могло бы придать фестивалю в Молодечно дополнительный импульс - и творческий, и коммерческий. Он уверен, что послушать белорусскую песню в непривычном исполнении интересно было бы и зрителям, и гостям города, и организаторам.

В целом Олег Елисеенков с радостью отметил, что фестиваль живет, а в этом году отмечает юбилей. По его мнению, даже появился новый импульс. "Сразу ли он воплотился в ожидаемый результат - время покажет, - сказал он. - Я вижу, насколько он сейчас освещается в СМИ. Мне кажется, в предыдущие годы не было такого мощного освещения этого фестиваля. То, что в этом году столь серьезная информационная поддержка, дает мне основания полагать, что фестиваль приобретает новый импульс. Это важно для любого процесса - почувствовать, что есть толчок", - добавил он.

Композитор заметил, что в оргкомитете, и особенно в дирекции фестиваля, которая сосредоточена во Дворце культуры во главе со Светланой Сороко, есть очень творческие люди. "Эта команда (об этом я сужу по разговору с ними, обсуждению перспектив фестиваля) очень креативно настроена. Есть очень интересные идеи, которые предлагались и будут предлагаться оргкомитету", - сказал он.

Олег Елисеенков также поделился мыслями насчет конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, членом жюри которого он был. По его словам, конкурс в этом году достаточно хороший и крепкий. "Сказать, что он по своему уровню как-то выделялся, не могу. Но у этого конкурса есть особенность", - подчеркнул он. Его прелесть, она же сложность, в том, что конкурсантам необходимо исполнить две песни на белорусском языке. В основном участвуют либо те, кто занимается в эстрадных студиях, либо кто учится в колледжах искусств, университете культуры. Обычно в запасе у таких молодых исполнителей много западных хитов с очень сложными для исполнения приемами, дорогие качественные минуса которых выложены в сеть. "Поэтому в репертуаре у таких молодых потенциальных конкурсантов много западных хитов, а здесь надо спеть две белорусские песни. Как правило, две яркие белорусские песни спеть по-разному, оказывается, не у всех может получиться. Возможно, многих потенциально сильных ребят это пугает. Но это формат конкурса", - заметил он.

Более того, это достаточно редкий конкурс, по условиям которого вторая песня исполняется в сопровождении потрясающего оркестра - Национального академического концертного оркестра. "Аранжировщики потрясающие, музыканты играют лучшие, я считаю. Плюс маэстро Михаил Финберг - легендарный человек, который очень требовательно относится и к профессиональным артистам, и к начинающим. Это накладывает, мне кажется, определенные трудности для тех, кто решился поучаствовать в конкурсе в Молодечно", - сказал он. Вместе с тем, считает композитор, конкурс должен сохранять свой национальный формат.

Он также уверен, что внимание к фестивалю и конкурсу будет расти. "Знаю по себе: эстрадные люди, когда видят, что начинается большая раскрутка фестиваля, значительное внимание средств массовой информации, начинают пополнять репертуар большим количеством белорусских песен. Я в этом уверен и в этом вижу дальнейшую перспективу конкурса", - заключил он.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" проходит с 11 по 13 июня, он собрал талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.-0-