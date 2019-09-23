Исполнители из пяти стран станут участниками конкурса романса в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс исполнителей романса "Белорусская романсиада - 2019" впервые проведут в Минске, сообщил БЕЛТА член оргкомитета конкурса Дмитрий Нилов.

Белорусский конкурс проводится в рамках международного конкурса исполнителей русского романса "Романсиада", принятого в 2017 году под патронат ЮНЕСКО. Заявки на участие в конкурсе подали вокалисты из Беларуси, России, Украины, Эстонии, Польши. Творческое соревнование пройдет в четырех номинациях: "Надежда "Романсиады", "Молодые исполнители", "Артисты-профессионалы", "Вокалисты-любители". В программе прозвучат романсы и песни славянских композиторов.

"В Минске как в составе жюри, так и среди конкурсантов соберутся великолепные вокалисты и музыканты: заслуженные артисты России Галина Преображенская и Александр Бисеров, народная артистка Беларуси Наталья Руднева, звезда русского романса Ирина Крутова, председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, солистка Белгосфилармонии Татьяна Старченко, член Белорусского союза музыкальных деятелей Ирина Карнаухова, обладатель титула "Король польского романса" Мачей Клочинский, солист Гомельской областной филармонии Виталий Фомин, а в гала-концерте выступит солист Большого театра Беларуси Наталья Акинина.

Победители всех номинаций конкурса становятся кандидатами концертных программ "Романсиады" в Москве, а лауреаты номинации "Молодые исполнители" - претендентами на участие в финале ХХIII Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада - 2019", который состоится 8 декабря в зале Храма Христа Спасителя в Москве.

Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Романсиада" впервые был проведен в 1997 году. Автором идеи, создателем и его бессменным руководителем является заслуженный деятель искусств и заслуженная артистка России, художественный руководитель и директор Дома романса в Москве Галина Преображенская. Среди лауреатов первого конкурса был Николай Басков. "Романсиада" стала первой ступенью к успеху таких известных исполнителей, как Дмитрий Даниленко, Евгений Кунгуров, Ирина Крутова, Евгений Южин, Марина Поплавская, Алексей Кудря, Владимир Дмитрук, Максим Катырев, Юлия Гончарова, Павел Иванов и Диана Савельева. Не раз становились лауреатами и призерами "Романсиады" представители Беларуси: Сергей Волчков, Алексей Микутель, Елена Материнко, Олег Прохоров, Елена Кононенко.-0-