Исполнительный директор "Евровидения" уйдет со своего поста

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд покинет свою должность после шоу в Роттердаме в 2020 году. Такая информация содержится на официальном сайте "Евровидения".

Йон Ола Санд заявил, что "Евровидение" в Нидерландах станет последним для него в роли исполнительного директора конкурса. Он также покинет пост руководителя отдела Европейского вещательного союза (ЕВС) Live Events, который курирует детское "Евровидение" и конкурс молодых музыкантов.

57-летний Йон Ола Санд являлся исполнительным директором "Евровидения" с 2011 года. После 65-го конкурса песни "Евровидение" в Роттердаме Йон Ола Санд вернется в родную Норвегию, чтобы работать в Норвежской вещательной корпорации (NRK).

"Прошедшее десятилетие в Европейском вещательном союзе было фантастическим и захватывающим, но также будет хорошо вернуться домой", - заявил Йон Ола Санд, комментируя свой уход с поста исполнительного директора "Евровидения". "На новой должности я буду работать над тем, чтобы NRK продолжала оставаться общественным вещателем мирового уровня и достигла наилучших показателей в будущем", - подчеркнул он.

ЕВС ведет поиск преемника Йона Ола Санда.-0-