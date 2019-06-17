Использовать блогинг для творческой самореализации научат в НХМ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей подготовил специальный культурно-образовательный проект "Арт-азарт" для детей 10-12 лет, сообщили БЕЛТА в музее.

"В современное время сложно представить жизнь без компьютера, смартфона, телефона либо другого гаджета. Сегодня такие понятия, как блог и блогер, знает каждый ребенок. Дети проводят много времени в интернете, ориентируются на медийных личностей, стараются быть похожими на них, что вызывает некоторое беспокойство у взрослых, - отметили в музее. - Во время проекта "Арт-азарт" мы покажем ребятам, как использовать блогинг для творческой самореализации, а также постараемся приобщить их к миру искусства".

Курс культурно-образовательного проекта состоит из теоретических и практических занятий, на которых ребята увидят крупнейшее собрание белорусского и зарубежного искусства, узнают секреты создания шедевров, познакомятся с основами журналистики, актерским искусством и ораторским мастерством, а также встретятся с известными белорусскими блогерами, создадут собственный блог в социальных сетях, получат практические навыки по ведению блога.

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо иметь собственное мобильное устройство с доступом к интернету и возможностью установки необходимых приложений (аккаунтов в социальных сетях). По окончании обучения каждый участник получит сертификат о прохождении курса.

Стартует курс 4 июля и будет состоять из восьми платных занятий, которые проведут в течение месяца по вторникам и четвергам.-0-