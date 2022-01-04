Исповедь о времени и поколении в поэзии Веры Вербы представила Национальная библиотека

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная экспозиция "Круги бытия", посвященная 80-летию со дня рождения белорусской поэтессы и переводчицы Веры Вербы, открылась сегодня в Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Поэзия Веры Вербы - лирическая исповедь о времени и своем поколении. Поэтесса воспевает молодость, любовь, материнство, размышляет над историей родного края и проблемами современности. Ее произведения отличаются мечтательностью, надеждой, романтической приподнятостью, но не лишены реалистичных мотивов и образов", - отмечают организаторы.

Выставка имеет разделы, посвященные жизни и творчеству Веры Вербы. Так, в разделе "Жажда высоты" представлены сборники поэзии "Вочы вясны", "Белыя пісьмы", "Пралеска", "Высакосны год", "Выбранае", "Мая маленькая планета", "Яраслаўна", "Сіняя бухта", "Альфа", "Апошні верасень". К слову, стихотворение "Ручнікі", положенное на музыку Николая Петренко, стало популярной песней из репертуара ансамбля "Песняры".

Одна из частей экспозиции предлагает вниманию читателей переводы поэтессы. Например, Вера Верба перевела на белорусский язык книгу "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви" Рувима Фраермана, а также сборники и журналы. На их страницах размещены переводы с армянского, литовского, русского, узбекского, украинского, еврейского языков.

На выставке также экспонируются издания, где опубликованы произведения поэтессы в переводе на русский, молдавский, польский, украинский и другие языки. Раздел "Удивлять, искать и гореть" знакомит с материалами о жизненном и творческом пути писательницы.

Экспозиция размещена в зале белорусской литературы по 17 февраля.-0-