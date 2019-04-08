Исследователи из 6 стран обсудят наследие витебской художественной школы

8 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международная конференция, посвященная 100-летию создания Витебского народного художественного училища (ВНХУ), пройдет в областном центре 9-10 апреля, сообщили БЕЛТА в Музея Марка Шагала в Витебске.

Основными площадками ее проведения будут Арт-центр Марка Шагала и Музей истории ВНХУ. Участниками мероприятия станут 15 исследователей из Беларуси, России, Нидерландов, США, Германии, Великобритании. Программа конференции включает пять тематических блоков: дебют Витебской народной художественной школы; национальный и местный контекст; Шагал - Лисицкий - Малевич; УНОВИС в перспективе; наследие. Кураторы - Клер Ле Фол (Саутгемптон, Великобритания) и Александр Лисов (Витебск, Беларусь).

Международная конференция "Витебская народная художественная школа и ее наследие (1918-1922)" организована Университетом Саутгемптона и Витебским государственным университетом имени П.М.Машерова. Проведение при поддержке Центра франко-российских исследований (Москва), посольств Франции, Великобритании, Германии и США в Беларуси, Витебской еврейской общины.-0-