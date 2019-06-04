Исследователи из Беларуси, Германии, России, США, Израиля примут участие в Шагаловских чтениях

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXVII Международные Шагаловские чтения, посвященные 100-летию основания Витебского народного художественного училища, пройдут 15-16 июня в Витебске, сообщили БЕЛТА в Музее Марка Шагала.

В конференции примут участие исследователи из Беларуси, Германии, России, США, Израиля. По традиции, доклады будут посвящены исследованию биографии и творческого наследия художника. Особенностью нынешнего года станет углубленное рассмотрение проблематики, связанной с деятельностью и персоналиями Витебского народного художественного училища, основанного Марком Шагалом и принявшего своих первых абитуриентов в 1919 году.

Международные Шагаловские чтения проводятся в Витебске ежегодно с 1991 года. С 1992-го они стали международными. За это время в чтениях приняли участие исследователи из Беларуси, России, Украины, Франции, Великобритании, Швейцарии, США, Израиля, Германии, Латвии и других стран. Большинство материалов этих чтений опубликовано в четырех выпусках "Шагаловского сборника" и "Бюллетене Музея Марка Шагала".-0-