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Культура
20 января 2022, 09:50

"Источники исторической памяти": становление белорусской литературы обсудили в НББ

Фото НББ
Фото НББ
Новости темы "Год исторической памяти"
Народная артистка Беларуси: в обновленной Конституции важно сохранить историческую правду и память
Мнение: важно сохранить в родовой памяти белорусов имена героев войны и жертв нацизма

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая публичная лекция "Источники исторической памяти", посвященная Году исторической памяти, состоялась в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Интерес к истории проявили ученые, студенты, краеведы, журналисты, библиотекари. "Они обновили и дополнили собственные знания, вели дискуссию с экспертом, осмысливая величие прошлого", - отметили организаторы.

Фото НББ
Фото НББ

На мероприятии обсудили актуальные вопросы развития белорусской литературы и литературоведения, источниковедения и медиалингвистики. Участники познакомились с научными изданиями о старобелорусской литературе XI-XVII века, ценными памятниками и достижениями национальной письменности.

Известный белорусский ученый, директор Института литературоведения имени Янки Купалы, член правления Союза писателей Беларуси, профессор Иван Саверченко вступил с темой "Белорусская литература эпохи готики, ренессанса и барокко". По итогам лекции стало очевидно - золотой фонд белорусского народа и его анализ в научных исследованиях нужно переносить в виртуальную среду.

Лекции "Источники исторической памяти" проводятся в открытом для публики формате и на бесплатной основе. Каждая встреча посвящена важной странице прошлого, исследуемой с помощью исторических источников, - летописей, рукописных и старопечатных книг, давних карт, гравюр, подпольных и партизанских изданий времен войны, произведений белорусской литературы, которые хранят историческую память белорусского народа.-0-

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