"Источники исторической памяти": становление белорусской литературы обсудили в НББ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая публичная лекция "Источники исторической памяти", посвященная Году исторической памяти, состоялась в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
Интерес к истории проявили ученые, студенты, краеведы, журналисты, библиотекари. "Они обновили и дополнили собственные знания, вели дискуссию с экспертом, осмысливая величие прошлого", - отметили организаторы.
На мероприятии обсудили актуальные вопросы развития белорусской литературы и литературоведения, источниковедения и медиалингвистики. Участники познакомились с научными изданиями о старобелорусской литературе XI-XVII века, ценными памятниками и достижениями национальной письменности.
Известный белорусский ученый, директор Института литературоведения имени Янки Купалы, член правления Союза писателей Беларуси, профессор Иван Саверченко вступил с темой "Белорусская литература эпохи готики, ренессанса и барокко". По итогам лекции стало очевидно - золотой фонд белорусского народа и его анализ в научных исследованиях нужно переносить в виртуальную среду.
Лекции "Источники исторической памяти" проводятся в открытом для публики формате и на бесплатной основе. Каждая встреча посвящена важной странице прошлого, исследуемой с помощью исторических источников, - летописей, рукописных и старопечатных книг, давних карт, гравюр, подпольных и партизанских изданий времен войны, произведений белорусской литературы, которые хранят историческую память белорусского народа.-0-