Историческая драма "Королевская игра" откроет кинофестиваль "Лістапад" в Минске

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильмом, открывающим международный кинофестиваль "Лiстапад", станет германо-австрийская кинолента "Королевская игра" режиссера Филиппа Штельцля. Показ состоится 20 ноября в кинотеатре "Москва", сообщили БЕЛТА организаторы фестиваля.

Сюжет фильма переносит зрителя в Вену 1938 года. Юрист Йозеф Барток и его жена пытаются бежать из оккупированной нацистами Австрии, но главного героя перехватывают, чтобы получить от него конфиденциальные сведения о его клиентах. Поскольку Йозеф отказывается говорить, его помещают в одиночную камеру, полностью лишая связи с внешним миром. В этих условиях его спасением и одновременно опасным наваждением становится книга о шахматах, украденная им у тюремщиков.

Напомним, что XXVII кинофестиваль "Лістапад" пройдет в Беларуси с 20 по 26 ноября. Показы конкурсных и внеконкурсных фильмов состоятся в пяти кинотеатрах столицы: "Москва", "Беларусь", "Центральный", "Пионер", "Дом кино".

Организатор фестиваля - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Учредители форума - Министерство культуры Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет при участии Белтелерадиокомпании, Национальная киностудия "Беларусьфильм", а также Белорусский союз кинематографистов.-0-