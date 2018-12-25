История старого фонарщика легла в основу новогоднего представления в Бресте

25 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском государственном областном центре молодежного творчества поставили новогоднюю сказку "Магический кристалл", посвященную 1000-летию города, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по организационно-творческой и воспитательной работе учреждения образования Олег Клунин.

В основу сказочного музыкального представления положена легенда, рассказанная брестским фонарщиком. Это история для детей и взрослых о дружбе и верности, волшебстве и чудесах, которые делают мир добрее и лучше. Автором сценария является Олег Клунин, режиссером выступила заведующая отделом организационно-творческой работы ЦМТ Ирина Кутень.

"Эта сказка была написана мною восемь лет назад. В преддверии 1000-летия Бреста мы решили ее восстановить, адаптировать к современным условиям. Появились новые городские легенды, в частности о брестском фонарщике, которые очень удачно вписались в сюжет истории о магическом кристалле, который ищут главные герои. Под новый сценарий были полностью обновлены костюмы и декорации, которые мы изготовили сами", - рассказал Олег Клунин.

Музыкальное представление начинается с мелодии средневекового танца в исполнении маленьких фонарщиков. Декорации в прологе стилизованы под главные архитектурные достопримечательности Бреста. Вначале идет погружение в атмосферу приближающегося тысячелетия. Фонарщик рассказывает своим юным друзьям легенду, почему в городе зажигают старинные керосиновые фонари. По мере того, как закручивается сюжет, через сказку, иносказания зрители знакомятся с историей города.

Представление длится 75 минут. В его подготовке участвовали практически все ведущие художественные коллективы ЦМТ. Непосредственно в игровой программе задействовано около 200 учащихся центра. Всего запланировано 18 показов, в том числе несколько благотворительных в рамках акции "Наши дети". Так, "Магический кристалл" уже посмотрели дети с особенностями психофизического развития, 27 декабря гостями центра станут дети членов профсоюза работников образования и науки, на 28 декабря в ЦМТ запланирована губернаторская елка.-0-