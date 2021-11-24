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24 ноября 2021, 21:20

"История золотого человека": фильм о первом президенте Казахстана презентовали на "Лістападзе"

Фото из архива
Фото из архива
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24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На внеконкурсной программе Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" в кинотеатре "Москва" показали документальный фильм "Qazaq. История золотого человека" режиссера Оливера Стоуна о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда начинаешь делать картину, не знаешь, как все получится, и дело не в бюджете, кастинге или теме. Дело в том, что кино - это магия, которая может сложиться или не сложиться. Считаю, что картина удалась, и пока что это моя лучшая работа, - сказал сорежиссер фильма Игорь Лопатенок. - Знаете, мы нащупали некий тренд, который сложился на территории республик бывшего Советского Союза. Есть такое древнее выражение: "Время разбрасывать и собирать камни". Мне кажется, что настало время собирать камни. Собирать те общности, которые были разделены. И, со своей стороны, в съемках документального кино мы видим некую миссию".

Исполнительным продюсером картины и интервьюером стал Оливер Стоун - обладатель трех премий "Оскар". Первый президент Казахстана поделился с ним воспоминаниями о детстве, взрослении, распаде Советского Союза и первых годах независимости республики.

"До этого я не был знаком с Нурсултаном Абишевичем. Мы старались снимать так, чтобы первое знакомство было сразу записано, потому что эти впечатления самые яркие. У нас даже не было дублей, - дополнил Игорь Лопатенок. - В общении Назарбаев был открытым, насколько это возможно, ведь это человек, посвященный во множество тайн. В интервью старались избегать каких-то желтых вопросов, но подняться туда, откуда все это видно, нам удалось. У него большой дар и умение завоевывать доверие, я такого не встречал никогда. Это уникальное качество. Обо всем остальном - на экране, ведь это нужно посмотреть".

"Добавлю, что Нурсултан Абишевич обладает огромной положительной энергетикой. Когда ты находишься рядом с ним, то чувствуешь ее и просто наслаждаешься. Он старался, старается и будет стараться делать для своей страны как можно больше хорошего и хочет, чтобы те люди, которые пришли на смену, сделали еще лучше", - добавил продюсер фильма Игорь Кобзев.

На вопрос о дальнейших планах Игорь Лопатенок ответил: "Наполовину я белорус (по материнской линии), поэтому для меня эта земля родная. Я уверен, что мы что-нибудь хорошее сделаем в Беларуси".

Возможны и театральные показы фильма. Творческая группа добавила, что "Qazaq. История золотого человека" включился в гонку за премию "Оскар" и уже получил первую музыкальную номинацию. Музыку к фильму написал известный итальянский композитор и дирижер Карло Силиотто. В записи приняли участие музыканты симфонического оркестра "Астана Опера" и казахстанские исполнители фольклорной музыки. По словам Игоря Лопатенка, эти фильмы снимаются не для получения наград, а для зрителей, оценка которых самая важная.

Европейская премьера фильма состоялась 20 октября на Римском кинофестивале. "Лістапад" стал третьим форумом, зрители которого смотрят картину на большом экране. Показ картины "Qazaq. История золотого человека" организован благодаря поддержке посольства Республики Казахстан в Беларуси. После премьеры в Минске фильм увидят в Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Франции, Германии, Китае и Японии. Планируется, что по окончании мирового тура 8-серийную версию киноленты покажут на телеэкране.-0-

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