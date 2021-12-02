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02 декабря 2021, 17:43

Историю создания и развития Содружества представили на выставке в НББ

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги и перспективы", посвященная 30-летию создания СНГ, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции представлено более 100 документов - книги, брошюры, периодические издания. Выставка состоит из разных тематических разделов: "СНГ: история создания, основные цели и задачи", "Межпарламентское и политическое сотрудничество", "Экономическое и торговое сотрудничество", "Сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах", "Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью и укрепления безопасности", "СНГ и Республика Беларусь".

СНГ основано в 1991 году путем подписания 7-8 декабря Беловежского соглашения. Спустя две недели, 21 декабря, в Алматы главы 11 суверенных государств подписали протокол к этому соглашению. В нем говорилось, что 11 республик (Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) на равноправных началах образуют СНГ. Участники встречи единодушно приняли эту декларацию, подтверждающую приверженность бывших союзных республик сотрудничеству в разных областях внешней и внутренней политики. Она провозглашала гарантии выполнения международных обязательств бывшего Советского Союза.

Сегодня СНГ - это форма сотрудничества равноправных независимых государств, признанная международным сообществом. Его отличают организация взаимодействия практически во всех сферах межгосударственного общения, гибкость механизмов и форматов коллективного сотрудничества.

27-29 сентября этого года в Минске состоялась международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы", в которой участвовали более 300 представителей госорганов. Участники конференции приняли резолюцию, в которой отметили, что в сложных условиях современного динамично меняющегося мира Содружество полностью сохраняет и в долгосрочной перспективе будет сохранять востребованность в качестве эффективной структуры многостороннего взаимодействия, укрепления взаимовыгодного партнерства по всем направлениям политического, экономического, гуманитарного сотрудничества и в сфере безопасности.

Экспозиция будет интересна экономистам, политологам, правоведам, историкам, социологам, руководителям, сотрудникам международных, региональных и неправительственных организаций, преподавателям социально-политических и экономических дисциплин, студентам и аспирантам, подчеркнули в библиотеке.

Выставка будет работать до 10 января.-0-

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