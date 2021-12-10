Итоги международного детского конкурса "Музыка надежды" подведены в Гомеле

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги XVIII Международного детского конкурса "Музыка надежды", заключительный этап которого проходил в Гомеле с 6 по 10 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Конкурс проводился в двух возрастных группах (младшая и старшая) по номинациям "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые и ударные инструменты". Заключительный этап конкурса проходил на базе Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф.Соколовского.

"Очень рада, что традиции духового искусства сохраняются. И не только в столице, но и в регионах, - отметила директор Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф.Соколовского Татьяна Пузыренко. - В этом году в Гомель для участия приехали свыше 100 человек, в том числе из России. Из России также были члены жюри, которые вместе с белорусскими коллегами высоко оценили уровень мастерства участников".

Обладателем Гран-при (номинация "Деревянные духовые инструменты") стала София Крят из Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Дипломами I степени в младшей возрастной группе награждены Кирилл Бурдин (Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова), София Вашкевич (Республиканская гимназия-колледж), Сухоцкий Сергей (Вороновская детская школа искусств). В старшей возрастной группе - Федор Громов и Мария Деева из Республиканской гимназии-колледжа.

В номинации "Медные духовые и ударные инструменты" дипломами I степени в младшей возрастной группе награждены Дамир Бондаренко из детской музыкальной школы искусств №1 имени П.И.Чайковского в Гомеле, Александр Чиковский из Берестовицкой детской школы искусств, Георгий Макаренко из Слуцкой детской школы искусств, Святослав Батальонок из Республиканской гимназии-колледжа. Лауреатами I степени в старшей возрастной группе стали Иван Глаз (Республиканская гимназия-колледж), Алесь Фомич (Староборисовская детская школа искусств).

Кроме того, были награждены лучшие преподаватели и концертмейстеры.-0-