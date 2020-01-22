22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Фестиваль искусств белорусов мира соберет около 250 участников из разных стран, сообщила журналистам директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фестиваль запланирован на 16-20 сентября. Он проходит раз в три года и собирает большое количество наших соотечественников, проживающих за рубежом, - около 250 человек из разных стран", - рассказала Ольга Антоненко.

Форум пройдет в Минске, но в один из дней белорусы зарубежья разъедутся по регионам. "Интерес к фестивалю велик, очень многие хотят приехать, поучаствовать и показать, как они сохраняют белорусскую культуру в тех странах, где живут. Они с трепетом демонстрируют белорусские песни, хореографию, декоративно-прикладное искусство, которое сохраняют. Они очень любят приезжать на свою историческую родину", - отметила директор центра.

III Фестиваль искусств белорусов мира объединил около 220 участников из 19 стран. "Квота на страну - до 20 человек. Мы стараемся сейчас ее увеличить, потому что большое количество коллективов проявляет желание принять участие в фестивале. Допустим, в Латвии 17 таких коллективов. В России практически в каждом крупном городе есть интересные коллективы. Есть такое удивительное место - деревня Тургеневка в Иркутской области, практически все ее жители разговаривают на белорусском языке, - добавила Ольга Антоненко. - Интерес к фестивалю действительно есть, в том числе приезжают участники из дальнего зарубежья".-0-