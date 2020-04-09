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09 апреля 2020, 12:49

Из Минска на весь мир: пройдет онлайн-экскурсия по выставке Лазаря Хидекеля

Во Всемирный день искусства, 15 апреля, на видеосервисе VOKA покажут онлайн-экскурсию по выставке Лазаря Хидекеля "Нас поймут через 100 лет". Познакомиться с творчеством выдающегося художника-авангардиста, первого в мире супрематического архитектора, на век опередившего время, одного из основателей творческого объединения УНОВИС все желающие смогут бесплатно из любой точки мира. Экскурсия приурочена к закрытию выставки в Национальном художественном музее Беларуси. Эфир начнется в 19:00.

Экскурсия проводится в рамках проекта #UNOVIS100, который реализуется Центром белорусско-еврейского культурного наследия, Музеем истории Витебского народного художественного училища и компанией А1, под патронатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Беларуси. Первая в Беларуси персональная выставка Лазаря Хидекеля "Нас поймут через 100 лет" была открыта в день столетия творческого объединения УНОВИС, созданного по инициативе Казимира Малевича в Витебске.

Именно в Витебске родился Лазарь Хидекель, учился в Витебском народном художественном училище у Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Лазаря Лисицкого, а затем и у Малевича. Уже в 16 лет он возглавил архитектурную мастерскую училища и именно архитектуре посвятил свою жизнь.

Онлайн-экскурсию проведет Екатерина Изофатова – одна из кураторов выставки, заведующая отделом современного белорусского искусства Национального художественного музея, кандидат искусствоведения. Она расскажет, в чем значение творчества Лазаря Хидекеля, в чем он опередил свое время и что такое супрематическая архитектура.

Специально для выставки в Минск из Нью-Йорка были доставлены около 100 оригинальных работ из личного архива семьи Лазаря Хидекеля: ранние супрематические композиции, эскизы космических жилищ, планы "Города-сада", "Аэрогорода", "Аквагорода", первый архитектурный экологический манифест "АЭРО", а также документы УНОВИСа. Онлайн-экскурсия позволит познакомиться с творчеством Лазаря Хидекеля всем, кто не успел посетить экспозицию в музее.

Экскурсия 15 апреля будет доступна в 19:00 в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира без авторизации. В рамках проекта #UNOVIS100 до конца года на сервисе также будет доступен бесплатный просмотр документального фильма Евгения Сетько "УНОВИС" об истории объединения.

VOKA продолжает знакомить зрителей из разных стран с культурными явлениями Беларуси различных направлений и жанров. Востребованность такого контента подтверждает успех мировой трансляции легендарного спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы "Паўлінка", собравшей более 20 тысяч зрителей от Канады до Японии. Из любой точки мира можно посмотреть и отмеченный на международных фестивалях документальный фильм "Кто последний?" о Семейном инклюзив-театре "і".

Информационный партнер проекта – Белорусское телеграфное агентство.

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