Из недр земных и временных - выставку археологических артефактов представят в Гомеле

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Из недр земных и временных. Гомельщина в археологических артефактах" откроется 24 декабря в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

В экспозиции результаты полевых исследований, которые проводили в последние годы на территории региона археологические экспедиции музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, Института истории Национальной академии наук Беларуси, Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, совместная экспедиция Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова и Государственного Эрмитажа РФ.

Посетители увидят находки каменного и бронзового веков, раннего железного века, раннеславянского и древнерусского периодов, эпохи Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Впервые в музейной практике выставка объединяет в одном месте сразу несколько результатов исследований, отметили в государственном историко-культурном учреждении. "Из недр земных и временных. Гомельщина в археологических артефактах" - это 10 исследователей, 17 памятников разного времени и около пяти сотен экспонатов", - уточнили организаторы.

Увидеть археологические артефакты во дворце Румянцевых и Паскевичей можно будет до 15 марта.-0-