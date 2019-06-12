Издания-победители конкурсов "Искусство книги" представят на Дне белорусской письменности

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издания - победители XVІ Международного конкурса государств СНГ "Искусство книги" и 58-го Национального конкурса "Искусство книги" будут представлены на Дне белорусской письменности в Слониме, сообщила журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова, передает корреспондент БЕЛТА.

"На Дне белорусской письменности мы покажем несколько тысяч белорусских изданий, - сказала Елена Павлова. - Но в первую очередь лучшие книги, ставшие победителями конкурсов "Искусство книги".

В этом году в XVІ Международном конкурсе СНГ "Искусство книги", состоявшемся 30-31 мая в Баку, участвовали более 80 изданий из семи стран СНГ: Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Азербайджана и Туркменистана. Белорусские книги получили 20 наград, в том числе Гран-при. "В 11 рассматриваемых номинациях мы заняли восемь первых мест и два вторых. Девять книг удостоены специальных дипломов, один из которых - "Жемчужина культурного наследия" - получило издание в трех книгах "Первый букварь. Факсимильное воспроизведение", - рассказала представитель Мининформа.

Беларусь по количеству наград за 16 лет существования конкурса СНГ "Искусство книги" занимает первое место. "Каждый год наши издания завоевывают награды. Всего за историю конкурса мы получили 151 диплом, в том числе девять Гран-при", - подчеркнула Елена Павлова.

Гран-при конкурса в этом году получила персональная энциклопедия "Янка Купала" в трех томах издательства "Белорусская энциклопедия имени П.Бровки". Директор издательства Владимир Андриевич обратил внимание, что победить в таком международном творческом соревновании было непросто. "Но белорусские книги выделяются среди других стран не только художественным и дизайнерским оформлением, но и социальной тематикой, научными исследованиями. Причем в некоторых номинациях нам даже не было равных, чем стоит гордиться и продолжать традиции Франциска Скорины", - сказал он.

Директор издательства "Мастацкая літаратура" Алесь Бадак отметил, что как и национальный конкурс "Искусство книги", так и международный - это соревнования профессионалов. "Мы часто и много выигрываем, потому что у нас сохранилась школа профессионального оформления, профессионального дизайна и искусство книгоиздания, - считает он. - Сегодня, придя в книжный магазин, видишь очень много книг, в том числе выходящие большими тиражами, но они - однодневки. Многие делают оформление ярким, рассчитывая на массового покупателя и читателя. Но белорусская книга, что всегда отмечают зарубежные коллеги, - это в первую очередь профессиональное оформление и дизайн. И важно, что мы это сохраняем и развиваем".

Генеральный директор ОАО "Белкнига" Александр Вашкевич анонсировал открытие нового филиала их сети - книжного магазина "Сонет" в Слониме. "По давней традиции в городах, которые принимают День белорусской письменности, открываются новые современные культурные объекты, в том числе книжные магазины. Одним из них и станет "Сонет", который 15 июня заработает в тестовом режиме. А его торжественное открытие состоится на Дне белорусской письменности", - уточнил он.

Александр Вашкевич также напомнил, что 15 июня впервые пройдет фестиваль "Книжные встречи в Мирском замке", который, возможно, станет традиционным. Министерство информации и издательства Беларуси прикладывают много усилий, чтобы отечественная книга соответствовала высоким требованиям времени: "была оформлена с большим вкусом, имела актуальное содержание, отображала настоящие исторические сведения, а выход книги из печати был событием", добавил гендиректор.-0-