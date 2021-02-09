Издательский дом "Звязда" презентовал книгу Инессы Плескачевской "Как разгадать Китай"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательский дом "Звязда" сегодня презентовал новую книгу белорусской писательницы и журналистки Инессы Плескачевской "Как разгадать Китай" во время пресс-конференции в Доме прессы, приуроченной к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда интересно читать материалы Инессы Плескачевской, касающиеся разных стран, в том числе их политического устройства. Ведь ее спикерами, собеседниками являются знаменитые люди. Что касается книги, которую сегодня представляем, то в ней о серьезных вещах, которые характеризуют Китай, рассказывается простым языком и на простых примерах. Мы и дальше с помощью Инессы Плескачевской будем рассказывать о других странах", - отметил директор - главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич.

"Мы больше медийное издательство, где выпускается периодическая печать, в том числе газета "Звязда". И очень признательны Инессе Плескачевской, что она является книжным автором нашей газеты", - подчеркнул Александр Карлюкевич.

Большой труд Инессы Плескачевской стал итогом 12-летней работы журналистом в Китае. "Эта книга является результатом авторских колонок "Письма из Пекина", которые на протяжении 12 лет выходили в газете "СБ. Беларусь сегодня", - отметила писательница. - Читатели писали мне, что собирают газеты, вырезают эти "письма". И вот вышла полноцветная книга, которая объединила их. В ней размещено более 100 фотографий, сделанных Михаилом Пеньевским практически во всех провинциях Китая. Издание состоит из двух больших разделов "Мы у них" и "Они у себя дома". В первом разделе я рассказываю о своем опыте узнавания и попытках разгадать Китай. Самое главное - не подходить к чужой стране с оценками, не пытаться делать это с тех позиций, в которых вы привыкли жить. Во втором разделе речь идет уже о самих китайцах и о том, как они относятся к своей стране, традициям, культуре, истории".

"Очень приятно, что есть такие авторы, которые приходят именно в наше издательство, - добавила заместитель директора издательского дома "Звязда" Юлия Дашкевич. - Книги Инессы Плескачевской, можно сказать, произвели фурор. Большая презентация нового издания "Как разгадать Китай" состоится во время XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки 20 февраля".-0-