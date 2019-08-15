Издательство "Мастацкая літаратура" пополнило книжную серию о китайской культуре

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Мастацкая літаратура" выпустило книгу "Китайская архитектура", которая стала четвертой в серии "Исследование китайской цивилизации", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

В последние годы китайская литература занимает приоритетное место среди переводных книг, издаваемых "Мастацкай літаратурай".

"Основы взаимодействия двух стран были заложены в Меморандуме о сотрудничестве между Министерством информации Беларуси и Главным государственным управлением по делам прессы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР по "Проекту перевода и публикаций классических литературных произведений Китая и Беларуси" на 2015-2020 годы. Данное соглашение было подписано в 2015 году на полях XXII Минской международной книжной выставки-ярмарки, где Китай был почетным гостем", - рассказали в ведомстве.

Среди наиболее значимых проектов последних лет - издание первых книг серии "Исследование китайской цивилизации", осуществляемое совместно с Республиканской конфедерацией предпринимательства в Китае. "В этой серии затронуты многие аспекты китайской традиционной культуры, которая сложна, богата, красива, многообразна, - отметили в Мининформе. - На страницах многотомного издания рассказывается об иероглифической письменности, каллиграфии, музыке, живописи, литературе, архитектуре, театре, создании лекарств, традиционном прикладном искусстве, ушу, лунном календаре, мифах, научных и технических достижениях и других значимых темах, отражающих преемственность традиций".

Читатели уже познакомились с изданиями "Китайская музыка", "Китайские мифы и легенды", "Китайская литература". Всего выйдет восемь книг.-0-