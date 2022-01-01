Издательству "Белорусская Энциклопедия им.П.Бровки" исполняется 55 лет

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 1 января 1967 года при Академии наук БССР на правах научно-исследовательского института была создана главная редакция "Белорусской Советской Энциклопедии". С 1975 года она вошла в систему Госкомиздата БССР.

Деятельность издательства началась с работы по созданию первой национальной 12-томной "Беларускай Савецкай Энцыклапедыі". За участие в ее издании в 1976 году ведущие члены авторского коллектива получили Государственную премию Белорусской ССР. В 1980 году издательству "Беларуская Савецкая Энцыклапедыя" было присвоено имя Петруся Бровки - инициатора создания и первого главного редактора издательства. С 1991 года издательство называется "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки".

Издательство специализируется на выпуске универсальных, региональных и отраслевых энциклопедий, различного рода справочников и словарей, учебной, детской и научно-популярной литературы, а также элитных изданий, книг-фотоальбомов представительского класса. Издательство имеет собственную библиотеку, научно-информационную базу. Научно-отраслевые редакции находятся в тесном контакте с отраслевыми институтами Национальной академии наук Беларуси.

За 55 лет работы издательством выпущены сотни фундаментальных томов универсальных, отраслевых, персональных и региональных энциклопедий, словарей, справочной литературы, научно-популярных, учебных изданий для детей. Среди них 5-томная "Беларуская ССР: Кароткая энцыклапедыя" на белорусском и русском языках, 6-томный "Тлумачальны слоўнік беларускай мовы", 7-томный "Свод памятников истории и культуры Белоруссии", 5-томная "Энциклопедия природы Белоруссии", 5-томная "Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі", энциклопедические справочники "Янка Купала", "Францыск Скарына і яго час", "Этнаграфія Беларусі", "Беларусь у Вялiкай Айчыннай вайне. 1941-1945", "Спортивная энциклопедия Беларуси", "Туристская энциклопедия Беларуси", "Археалогія Беларусі" в 2 томах, "Культура Беларусі" в 6 томах, 3-томная энциклопедия "Регионы Беларуси. Минская область" и многие другие издания. Издательство продолжает работу над изданием энциклопедии "Гарады і вёскі Беларусі" в 15 томах, серией "Энциклопедия раритетов" и рядом других книг.

В 2020 году издательство выпустило книгу-фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России", приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В уникальную книгу, подготовленную по инициативе посольства России в Беларуси при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, вошли истории 100 эксклюзивных экспонатов из фондов шести главных военно-исторических музеев двух стран: Музея Победы в Москве, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва", мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, Государственного мемориального комплекса "Хатынь". В издании содержится краткая информация о каждом из них, показаны их экспозиции и уникальные материалы.

Этот далеко не полный список свидетельствует о высоком научном, культурном и интеллектуальном потенциале коллектива издательства, в котором работают специалисты самых разных отраслей знаний.

Труд редакции издательства отмечен многими наградами. Так, многотомник "Природа Беларуси" в 1984 году был удостоен серебряной медали Программы ООН по окружающей среде. "Свод памятников истории и культуры Белоруссии" и энциклопедия "Беларуская мова" удостоены Государственной премии Беларуси в 1990 и 1998 году соответственно.

Издательство неоднократно становилось дипломантом Минской международной книжной выставки-ярмарки "Книги Беларуси", Международного конкурса государств - участников Содружества Независимых Государств "Искусство книги", Национального конкурса "Мастацтва кнігі", Международной книжной выставки-ярмарки ЭКСПО (Украина), Международной книжной выставки-ярмарки "Книга - путь сотрудничества и прогресса" (Туркменистан), Евразийской международной книжной выставки-ярмарки "Eurasian Book Fair" ( Казахстан),Санкт-Петербургского книжного салона. "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" получила специальный диплом Постоянного комитета Союзного государства "Союзное слово" за реализацию совместного с российским издательством "Армпресс" проекта "Энциклопедия Победы. Беларусь - Москва".

В 2010 году творческому коллективу республиканского унитарного предприятия "Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" за создание книг "Земля силы. Беловежская пуща" и "Радзивиллы. Альбом портретов XVIII-XIX веков" был вручен Диплом лауреата премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".

Эти издания являются уникальными. "Земля силы. Беловежская пуща" - энциклопедия крупнейшего лесного массива Европы, самого титулованного заповедника в мире. Уникальность проекта состоит в том, что основная часть фотоальбома - это оригинальные высокохудожественные фотоснимки, опубликованные впервые, и каллиграфические тексты из поэмы "Песня о зубре" Миколы Гусовского, выполненные в традициях каллиграфического письма XVI века специально для этого издания профессором П.А. Семченко. В книгу вошли 12 легенд Беловежской пущи, проиллюстрированные оригинальными рисунками художника С.А. Волкова, более 50 стихотворных произведений белорусских поэтов. Издательский проект подобного масштаба был реализован в Беларуси впервые.

Книга "Радзивиллы. Альбом портретов XVIII-XIX веков" стала первым изданием серии "Энциклопедия раритетов", главные цели которой возрождение художественно-нравственных традиций и приумножение национально-культурного достояния Беларуси. Издание повторяет альбом Радзивиллов XVIII века - уникальный памятник белорусской культуры. Книга включает 165 факсимильных черно-белых портретных гравюр и рисунков с исследовательскими комментариями автора, кандидата искусствоведения О.Д. Баженовой, которая работала над данным исследованием на протяжении 10 лет. В работе над книгой также принимали участие представители рода князей Радзивиллов - Мацей и Николай Константин Радзивиллы.

Тема белорусской истории, сохранения культурного наследия - одна из приоритетных в работе издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки". Своей миссией издательство называет продвижение современных знаний и достижений, сохранение уникальных исторических традиций и культурных ценностей Республики Беларусь путем предоставления достоверной, регулярно обновляемой информации.-0-