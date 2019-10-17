Изделия эпохи палеолита представлены на археологической выставке в НАН

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кремниевые изделия эпохи палеолита представлены на археологической выставке в Национальной академии наук. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий отделом сохранения и использования археологического наследия Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович, передает корреспондент БЕЛТА.

Археологическую выставку можно увидеть во время международного конгресса историков Беларуси. "Здесь представлены наиболее яркие находки за этот год. Это в первую очередь самые древние кремниевые изделия, сделанные рукой человека на территории Беларуси - от 200 тыс. до 40 тыс. лет до нашей эры (в эпоху палеолита). Это и материалы древних славян пражской культуры, найденные на территории белорусского Полесья. Презентованы и совсем свежие находки с раскопок, которые еще вчера были в земле", - сказал Андрей Войтехович.

Представлен также набор оружия начала XI века, найденный в Ошмянском районе. "Раскопки проходят практически по всей территории Беларуси. Исследуем в том числе старинные поселения, которые когда-то размещались на наших землях", - отметил ученый.

IV Международный конгресс историков Беларуси "Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения (к 90-летию Института истории НАН Беларуси)" проходит в Минске 17-18 октября. Обсуждаются исследования в области белорусской археологии, истории белорусской государственности, а также в области всемирной истории. Темами для рассмотрения стали белорусские земли в эпоху Средневековья, Нового и Новейшего времени, Беларусь в войнах и военных конфликтах. В конференции принимают участие представители академической и вузовской науки Беларуси и зарубежья, общественные деятели. Организаторы - Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Институт истории НАН.-0-