Изделия кричевских школьников из бересты будут представлены на елке во Дворце Независимости

27 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Изделия из бересты, созданные кричевскими школьниками, будут представлены на главной елке во Дворце Независимости в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА педагог дополнительного образования кричевского Центра творчества детей и молодежи "Крэчут" Наталья Ковалева.

Наталья Ковалева во время занятия

"Изделия из бересты наших воспитанников уже уехали в Минск, где будут представлены на елке во Дворце Независимости. В этом году мероприятия украсят большие новогодние шары, - рассказала Наталья Ковалева. - Изделия наших ребят участвуют в разнообразных выставках и конкурсах как регионального, так и республиканского уровня. Кружок "Живая береста" - одно из самых больших объединений по интересам, которое работает с таким природным материалом. Есть отдельные ремесленники, но в таком формате и с таким количеством детей работают только у нас".

Кружок существует с 2016 года. Тогда же была разработана программа для творческого объединения. Проект по созданию изделий из бересты участвовал в конкурсе, организованном Могилевским городским центром развития малого предпринимательства VIII Invest Weekend "Бизнес-Экология-Туризм". Предложение по развитию древнего ремесла получило диплом I степени в номинации "Лучшая старт-идея". В июле 2017 года в Краснополье прошла ярмарка местных инициатив проекта "Мастерская местных экологических инициатив для развития микрорегионов". Она была организована Международным фондом развития сельских территорий при поддержке Программы малых грантов Глобального экологического фонда. На реализацию проекта выделялась $1 тыс. На эти деньги были приобретены необходимые материалы и инструменты для обработки и заготовки бересты.

"Древнее ремесло стали развивать в Кричеве более 25 лет назад. Но тогда не было какой-то единой системы, каждый пробовал и экспериментировал самостоятельно. С разработанной программы и появился кружок. Ребята делают аппликации, объемные работы, занимаются плетением, пробуют разнообразное вырезание из березовой коры. Техника сложная, требует внимательности и большой усидчивости, но детям нравится. Они делают работы не только на конкурсы и выставки, но и дарят сувениры свои близким", - отметила Наталья Ковалева.

Например, Даниил Тимошенко уже 8 лет работает с берестой на базе центра. По его словам, сверстники удивляются, когда узнают о его необычном хобби. Для мальчика важно что-то создавать своими руками, и такие подарки имеют особую ценность.

Даниил Тимошенко

В этом году работы учащихся были выставлены в Музее Бреста, экспозиция была приурочена к 1000-летию города. В планах на будущий год съездить с большой выставкой в Смоленск.-0-

Фото Олега Фойницкого