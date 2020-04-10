Изменения в афише РТБД: переносятся и отменяются некоторые спектакли

10 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии переносит и отменяет некоторые спектакли, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Премьера постановки "Профіт", которая должна была пройти 10 и 11 апреля, переносится на 12 и 13 мая. Отменяются театральные показы "А если завтра нет...", "Гэта ўсё яна". "Вар'ятку" зрители смогут увидеть 16 апреля, но 11 мая спектакль отменяется.

"Спектакль "Сіндром Медэі", который должен состояться 14 апреля, отменен. Билеты будут действительны на показ 23 мая или могут быть возвращены в кассу до даты представления. 15 мая спектакль "Білет на брэсцкі цягнік" заменяется на "Нязваны госць", приобретенные билеты остаются действительными. Показ "Шлюб з ветрам" с 18 апреля переносится на 1 июня, а постановка Евгения Корняга "Бетон" - на 5 июня", - рассказали в РТБД.

Билеты на неотмененные спектакли действительны. На отмененные принимаются в кассах либо у операторов, если были куплены на сайтах.-0-

РТБД продолжит с 7 апреля онлайн-показы своих спектаклей Так, 7 апреля можно будет увидеть спектакль "Мабыць?", 8-го - "Шчаслівы муж", 9-го - "Гэта ўсё яна", 10 апреля - "Белы анёл з чорнымі крыламі" и 11-го - "А мне не сорамна!..".