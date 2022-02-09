Изображая любовь к природе: выставка художницы Татьяны Фоминой открылась в Минске

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка батика и живописи "У плыні часу" члена Белорусского союза художников Татьяны Фоминой открылась сегодня в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В непростое для нас время вы украшаете наши вернисажи", - обратилась к автору выставки директор Музея истории города Минска Галина Ладисова. - Эту экспозицию мы ждали и готовили еще в прошлом году. У Татьяны Фоминой богатая творческая биография, но такая персональная выставка в столице проходит впервые. Позитив, тонкость, прозрачность и в то же время историзм ее работ говорят о серьезном, вдумчивом и романтичном творчестве автора. Обратите внимание, ее любовь к Беларуси сквозит в каждой работе".

В галерее представили более 40 произведений Татьяны Фоминой, созданных с 2010 по 2021 год. Белорусская история и природа - избранные темы художницы. Живописные работы Фоминой посвящены любимым местам и близким людям, с которыми связаны теплые личные и семейные воспоминания.

"Зайдя сегодня в этот зал, я удивилась и восхитилась, ведь оценить художника в полной мере можно по тому многообразию работ, которое он создает, - сказала первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович. - В картинах меня поразили тонкость, потрясающее владение техникой и технологией. В Беларуси не так много художников, которые занимаются батиком и выставляются на крупных выставках. Ее работы вызывают тонкий отклик. Посмотрите, какое здесь разнообразие тем: абстракции, натюрморты, портреты, исторические места. Она умеет увидеть жизнь и преподнести ее в такой сложной технике".

В свою очередь Татьяна Фомина поблагодарила организаторов и гостей выставки. "Мне приятно, что пришли многие, потому что для художника важен отклик. Когда рождается работа и живет у тебя в мастерской - это одна история, но когда она появляется в галерее - совсем другая. Смотрю и думаю: неужели это мои произведения? Такое вот интересное явление", - отметила она.

Татьяна Фомина

Тонкие, почти акварельные произведения, выполненные в технике батика, привлекают внимание зрителя духовностью и завораживают легкостью исполнения, художественной наполненностью автора. Ощущение невесомости образов, будто сотканных из воздуха и цвета, дарит эффект прозрачности и легкости.

Татьяна Фомина с детства увлечена изобразительным искусством. Многочисленные путешествия с семьей по СССР подарили автору живые впечатления от природы разных регионов огромной страны. Леса и поля Беларуси, перламутровое море и пески Прибалтики, высокие горные вершины на фоне голубого неба и бурные реки Памира - все это наполнило красотой душу и раскрыло творческий потенциал мастера.

Выставка продлится до 13 марта.-0-