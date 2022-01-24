Изображение кота в любой технике: НЦСИ приглашает к участию в ежегодной выставке

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств открыт прием заявок на участие в выставочном проекте "Джаз! Коты! Весна!", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Весенний масштабный проект ежегодно реализуют в НЦСИ. Тематика экспозиции посвящена котам. Организаторы объясняют свой выбор тем, что с истоков человеческой истории эти пушистые создания тесно связаны с людьми. "Они же вдохновляли художников во все времена как профессионалов, так и любителей. А ритмы джаза, которые традиционно сопровождают выставку, прогонят зимнюю меланхолию", - рассказали они.

"Принять участие в выставке может любой автор художественного произведения, где будет изображен кот или кошка. Принимаются работы, выполненные в любой технике и материале (кроме фотографии). Фото для рассмотрения организаторами выставки нужно отправлять на электронный адрес artmoderncenter@gmail.com", - рассказали в центре.

В заявке необходимо указать имя и фамилию автора, возраст, название работы, год создания, материал и размеры работы. Не забудьте добавить контактный телефон для связи. Фотография произведения не должна превышать размер 1 Мб.

Отправить заявку необходимо до 18 февраля. Открытие запланировано на 3 марта по адресу ул. Некрасова, 3.-0-