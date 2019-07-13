Известные юмористы рассказали о том, как пришли в КВН и что игра значит для них

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Чемпионы и финалисты Высшей лиги КВН сегодня на пресс-конференции в Витебске рассказали о том, как они начали играть в Клубе веселых и находчивых, какой выбор перед ними стоял и что им дала игра, передает корреспондент БЕЛТА.

Капитан команды "Плюшки имени Ярослава Мудрого" Андрей Бабич рассказал, что пришел в КВН во время учебы в университете, но с детства смотрел игры по телевизору. "Самый важный выбор нужно сделать в будущем, когда после выступления в вузе кавээнщик идет в официальные лиги. Потому что игра станет неотъемлемой частью его жизни. Готов ли он 70% своего времени тратить на бессонные ночи при подготовке к игре, не появляться дома, колесить по России и другим странам с выступлениями. Этот выбор предстоит сделать каждому кавээнщику", - поделился юморист.

Чемпионка Высшей лиги КВН в составе команды "Союз" Елена Гущина добавила, что в годы, когда начинала играть, КВН был очень популярен не только у телезрителей, но и среди жителей в регионах. Тогда в других городах уже было много лиг. "Мне повезло, и я первокурсницей попала сразу в сформированную команду "Югра". Когда на играх увидела воочию команду БГУ, в те годы она блистала на телеэкранах, для меня сбылась мечта", - отметила Елена.

Второй участник команды "Союз", бывший редактор Высшей лиги КВН Айдар Гараев рассказал, что когда он был маленьким, записывал все выпуски КВН на кассеты. "Потом пересматривал игры "Уральских пельменей", "ХАИ", "Эскадрон гусар", белорусских "БГУ" и "ЧП". В школе на мероприятиях начал копировать выступления команд. Затем начали с друзьями сами писать шутки. В вузе влился в команду и стал постоянно играть в КВН", - сказал чемпион Высшей лиги.

Все юмористы подчеркнули, что КВН им многое дал, в том числе опыт выступления на сцене. Благодаря игре у их появились друзья, с которыми общаются и сегодня.

Вечером в Летнем амфитеатре во время "Славянского базара" пройдет концерт команд КВН "Союз", "Триод и Диод", "Русская дорога", "Плюшки имени Ярослава Мудрого" с участием коллективов BELARUSЫ (Минск) и "Кролики-воители" (Витебск). Ведущим юмористического вечера станет чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Сборная Камызякского края" Денис Дорохов.-0-