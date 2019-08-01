Известные отечественные актеры и спортсмены вживую озвучат фильм "Смертельная битва" по-белорусски

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные отечественные актеры и спортсмены вживую озвучат фильм "Смертельная битва" (Mortal Kombat) по-белорусски в кинотеатре "Москва" 8 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Особенностью показа кинохита 1990-х годов станет живая озвучка с участием известных белорусов. Свои реплики вживую со сцены кинозала произнесут актеры Павел Харланчук, Сергей Жбанков, Олег Гарбуз, Кристина Дробыш. Одного из главных героев фильма - Лю Кана - озвучит известный спортсмен, чемпион мира Виталий Гурков. В озвучивании также примет участие обладательница многочисленных наград мировых и европейских чемпионатов по художественной гимнастике Мелитина Станюта, - рассказали организаторы. - Такой формат впервые будет реализован "Беларускімі ўікэндамі", а озвучка и прокат картины осуществляется компанией "Кінаконг" и генеральным партнером проекта - velcom | A1".

Дополнительный показ фильма "Смертельная битва" на белорусском языке пройдет 10 августа также в кинотеатре "Москва", но уже с дубляжом в записи.

Видеоигра Mortal Kombat вышла в 1992 году и сразу же стала настолько популярной, что получила продолжение в самых разных видах, среди которых - фантастический боевик Пола Уильяма Скотта Андерсона, выпущенный в 1995-м. На кинопоказах был аншлаг благодаря фанатам игры, которые переполняли залы, чтобы посмотреть на большом экране, как бывший шаолиньский монах Лю Кан (Робин Шоу), голливудская звезда Джонни Кейдж (Линден Эшби) и агент спецназа Соня Блейд (Бриджит Уилсон) рискуют своими жизнями в смертельной битве за Землю. К слову, один из создателей видеоигры - Эд Бун - принял участие в написании сценария фильма, а также озвучил в нем роль Скорпиона. Несмотря на то что фильму уже больше 20 лет, интерес к нему не угасает, а Mortal Kombat до сих пор остается одной из самых успешных и влиятельных франшиз в истории видеоигр. На 2021 год намечен выход новой киноверсии.-0-