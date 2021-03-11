Известные песни из советского кино исполнят в Большом театре 13 марта

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу "С песней по жизни. Музыка нашего кино" представят звезды белорусской оперы и струнный квинтет "Серенада" 13 марта в Камерном зале Большого театра Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Мероприятие является частью цикла "Вечера с "Серенадой". "Программа, которую мы представим, посвящена музыке кино и впервые была исполнена два года назад. Мы показали ее в разных городах Беларуси, на фестивале в Несвиже. Совсем недавно мы исполнили ее в Дзержинске, где были горячо приняты зрителями. Это одна из тех программ, которая дорога нам, очень любима нами и слушателями, ее исполнение доставляет особенную радость. На таких концертах публика поет вместе с нами - этот момент единения всегда очень трогателен и радостен, происходит удивительный обмен энергией, мы передаем ее нашим слушателям, а затем получаем из зала в виде аплодисментов", - рассказала автор программы и руководитель струнного квинтета "Серенада", обладатель медали Франциска Скорины Татьяна Третьяк.

Концерт продолжает тему кино, которой была посвящена программа под названием "Сердце, тебе не хочется покоя..". "В ней звучали популярные песни и музыка советского и западного кинематографа. После того как мы увидели, какой отклик программа находит у зрителей, мы поняли, что эту тему необходимо развивать. Второй концерт мы назвали "С песней по жизни. Музыка нашего кино". Почему музыка "нашего" кино? Потому что кто-то слышал эти песни в детстве, когда смотрел советские фильмы, кто-то - от родителей, дедушек и бабушек. Многие выросли на этой музыке и ощущают ностальгию по хорошему, честному кинематографу, по настоящим, искренним эмоциям. Это то, что нам близко и необходимо, то, что всегда находит отклик в сердцах зрителей и слушателей. Эта музыка, которая была написана замечательными композиторами в сотрудничестве с не менее прекрасными поэтами, давно переросла свои первоначальные рамки и обрела собственную историю. Некоторые фильмы мы уже не помним, а музыка на слуху, она вошла в нашу память", - отметила Татьяна Третьяк.

Во время концерта прозвучат песни, которые были написаны для фильмов 1930-1940-х годов. Среди них: произведения Исаака Дунаевского, Юрия Милютина, Никиты Богословского. Артисты исполнят также песни и музыку 1960-1980-х, и даже композиции 1990-х. "Все прекрасно помнят картины "Человек-амфибия", "Берегись автомобиля", "Кавказская пленница", "Джентльмены удачи", "Ирония судьбы" - фильмы, являющиеся классикой советского кинематографа. Зритель услышит песни композитора Андрея Петрова к многочисленным фильмам, среди которых "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Жестокий романс". Его балет "Сотворение мира" идет сегодня в нашем театре. В 1990-е годы на экраны вышел телесериал "Петербургские тайны", одним из безусловных достоинств которого стал саундтрек Андрея Петрова", - подчеркнула Татьяна Третьяк.

В программе 13 марта квинтет "Серенада" выступит в обновленном составе - Генрих Мацкевич (скрипка), Елена Макуца (скрипка), Сергей Третьяк (альт), Денис Макаревич (виолончель) и Геннадий Казаченко (контрабас). В концерте также принимают участие артисты оркестра Денис Поречин (кларнет, саксофон) и Владислав Дыбаль (ударные). Кроме того, в концерте вместе с квинтетом выступят солисты оперы Владимир Петров, Александр Михнюк, Наталья Акинина. "Артисты исполнят самые известные песни советского кино", - добавила Татьяна Третьяк.-0-