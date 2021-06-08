"Я застаюся тут" - в НББ представили сборник поэзии Константина Цыбульского

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу Константина Цыбульского "Я застаюся тут" презентовали сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга "Я застаюся тут" вышла в этом году в издательстве "Беларусь" при поддержке Министерства информации. "Каждая поэтическая строчка в сборнике имеет мелодичный, песенный колорит и окраску, каждое стихотворение пропитано единением с родным родительским уголком, любовью к своей малой родине и ее неповторимой природе. Автор надеется, что эти извечные ценности найдут хороший читательский отклик", - отметили организаторы.

"Поэзия Константина Цыбульского очень лирична. Песни на его стихотворения исполняют звезды белорусской эстрады, они звучат не только в нашей стране, но и за рубежом, на республиканских и областных фестивалях. И сегодня мы с радостью презентуем новый сборник, который наполнен любовью к малой родине", - подчеркнула во время выступления генеральный директор НББ Оксана Книжникова.

По словам автора, работа над созданием сборника длилась около трех месяцев, однако стихотворения писались гораздо дольше. "Главная тема моего творчества - это вся жизнь человека, с которой неразрывно связаны такие понятия, как мама, Родина, веселье, боль, война или катаклизмы. Сейчас меня очень волнует тема деревни. Хотелось бы, чтобы все повернули сюда свой взор, где остались жить в большей степени старенькие люди. А ведь деревня - это наши традиции, ритуалы, наши корни", - сказал Константин Цыбульский.

Представитель издательства "Беларусь" Анжела Садовская от лица коллектива поздравила автора с волнующим событием. "Для автора выход любой книги - как рождение ребенка. Это издание дорого нам, потому что темы любви, дружбы или малой родины, поднимаемые поэтом-песенником, - вечные, какие бы ни были времена. С учетом того, что мы занимаемся популяризацией белорусской культуры и истории, Константин Цыбульский является ярким представителем, который отражает эти ценности. Уверены, что это не последний пример плодотворного сотрудничества", - подчеркнула она.

В программе мероприятия состоялась встреча с автором и участниками издательского проекта. Кроме того, перед гостями выступили белорусские артисты, а также народный ансамбль "Плиса" и арт-группа "Золотая мельница".

Константин Цыбульский - поэт-песенник, автор сборников поэзии и песен "Ноч маладзіка" (1994), "Вецер эпохі" (1995), "Малітва i песня" (2006), "Силуэт в окне" (2006), "Мгновение над бездной" (2008), коллективных сборников "Вёсны" (1977), "Поиск" (1995), "Я тут бачу свой край" (2005), "Песню бярыце з сабою" (2005). Многие из стихов Константина Цыбульского стали песнями.-0-