Ядвига Поплавская: важно петь душой и сердцем

Белорусский союз женщин ежегодно проводит республиканский конкурс "Женщина года". В марте одиннадцатый раз наградили лучших представительниц прекрасного пола самых разных профессий в пяти номинациях: "Лидерство и успешное руководство", "Активная жизненная позиция", "Материнская слава", "Хозяйка села" и "Духовность и культура", которые показывают многогранность женщины, принимающей активное участие в жизни страны и сохранении семейных традиций. Среди обладательниц почетного звания - народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская. Корреспондент БЕЛТА побеседовала с певицей о впечатлениях от конкурса, качествах успешной женщины и подрастающем поколении исполнителей.

- Ядвига Константиновна, вы стали "Женщиной года - 2018" в номинации "Духовность и культура". Это было неожиданно?

- Приятной неожиданностью было то, что Союз женщин выдвинул мою кандидатуру. Для меня все женщины достойны звания "Женщина года". Их у нас миллионы - тех, которые трудятся добросовестно, отдают себя семье, делают успехи в профессиональном плане и при этом успевают помогать другим. Я очень благодарна, что во мне нашли те качества, которые соответствуют этому высокому званию, и что я попала в число этих прекрасных женщин, познакомилась с ними. Какие же они все интересные, с ними хотелось говорить бесконечно! Я давно не купалась в такой атмосфере добра, тепла и искренности.

- Обладательницами звания "Женщина года" стали 40 женщин. Вы уже отметили, что они успешные, одухотворенные, искренние. Конечно же, все они настоящие профессионалы и замечательные мамы, жены. А еще какими качествами вы бы дополнили их портрет?

- Наши женщины очень красивые. И внешне, и внутренне. А, как известно, высшая степень красоты - это хорошие поступки, через которые проявляется любовь к своим близким, друзьям, родной земле, всему окружающему миру.

А еще современная женщина радостная. Одна библейская притча гласит: "Радость для человека - благотворительность его". Поэтому среди наших женщин очень много милосердных, бескорыстных, добросердечных, которые помогают нуждающимся людям.

- Вы тоже никогда не проходите мимо чужой беды...

- В каждом человеке в той или иной степени заложены чувства сострадания, сопереживания, понимания. И если я кому-то смогла помочь, мое сердце наполняется радостью.

- Чем вы гордитесь?

- Горжусь тем, что наше с Сашей многолетнее служение искусству, музыке, родной стране и, самое главное, людям, стало прекрасным поводом для обретения огромной взаимной любви. Любви между нами и нашим зрителем!

- Каково новое поколение исполнителей? Ведь вы можете судить не только выступая вместе с ними на сцене, но и наблюдая за воспитанниками вашего продюсерского центра, и оценивая юных конкурсантов различных вокальных соревнований. Например, в прошлом году вы были в составе жюри республиканского конкурса "Маладыя таленты Беларусi", проводимого Первым каналом Белорусского радио...

- Новое поколение есть - и это главное. Вы не представляете, какое количество талантливых поющих ребят! На конкурсах меня часто поражают дети классического инструментального жанра: пианисты, скрипачи, духовики... У меня до сих пор перед глазами мальчик-гобоист, подросток лет 15. Он сливался со своим инструментом, и сразу видно: будет потрясающим музыкантом и настоящим артистом.

Что касается вокалистов - техничные, с прекрасным диапазоном, красивые, но харизмы порой не хватает, и артистичности, которая появляется с опытом, когда постоянно работаешь на сцене.

Сцена как бы снимает с тебя стружку, она формирует артиста, и чем больше ты на ней проводишь времени и работаешь для зрителя, тем больше ты понимаешь, что тебе нужно доработать. Ведь зритель - это главный судья, который обладает интуицией успеха и всегда даст тебе понять, есть ли у тебя призвание, приносит ли то, что ты делаешь, радость другим. А еще очень важно петь душой и сердцем, чего всем юным вокалистам я и желаю.

- Ядвига Константиновна, вы на сцене почти полвека. Изменился ли зритель?

- По-моему, зритель обладает удивительным и прекрасным постоянством, ведь он всегда честен.

- А чтобы он любил полвека, как вас, нужно обладать чем-то особенным?

- Мы всегда стремились быть естественными, никому не подражали и не занимались самолюбованием. Мы искренне, с помощью песен, делились своими чувствами со зрительным залом. Ко всему прочему, мы выбирали лишь те песни, которые могли что-то дать людям, а наш музыкальный жанр сделать высококачественным и достойным.

- Над чем работаете сейчас? Может быть, готовится новая песня? Развивается ли ваша детская студия?

- Планов, слава богу, много. Главное - я прихожу в себя, продолжаю жить, работать и творить. Что-то из того, что не удалось ранее воплотить в жизнь, постараюсь реализовать сейчас.

Детская вокальная школа "Белый парус" существует уже два года, к нам за это время пришли и приходят замечательные талантливые детки. С ними работают хорошие педагоги, нацеленные на раннее эстетическое развитие. Кстати, мы с Сашей давно хотели открыть детскую студию, потому что начиная с 1990-х годов к нам постоянно приводили ребят для прослушивания.

Сегодня мы стараемся, чтобы наши юные дарования чаще выступали на сцене. Я убеждена, что в жизни каждого человека обязательно должно присутствовать творчество. Оно развивает воображение и фантазию, которые нужно будить в ребенке с самого раннего детства - это будет способствовать пониманию красоты и любви.

В общем творческая жизнь на студии кипит, она наполнена звуками и детскими голосами, которые создают солнечную атмосферу. Поэтому будем стараться и дальше, чтобы наполнить пространство красотой, добром, теплом и радостью.

- Ядвига Константиновна, благодарю за встречу!

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-