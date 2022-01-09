"Январские музыкальные вечера" открылись гала-концертом звезд Большого театра Беларуси

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня торжественно открылся XXXIV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера", передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая ежегодный музыкальный форум, заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк признался, что и в этом году решение о проведении фестиваля организаторы принимали не без сомнений. "Так получилось, что в прошлом году мы, к сожалению, не смогли его провести из-за пандемии. Сейчас ситуация немного улучшилась, решение "за" перевесило. Брест силен своими традициями. Есть среди них такие, которые прославляют наш город далеко за пределами страны. «Январские музыкальные вечера» из их числа. Во время его проведения в театре всегда полные залы, потому что в Бресте много ценителей классической музыки", - отметил вице-губернатор.

Геннадий Борисюк тепло поблагодарил идейного вдохновителя фестиваля, Почетного гражданина Бреста Лилию Батыреву, чьей харизмой и энергией движется и развивается музыкальный форум, и объявил XXXIV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" открытым.

В этом году в фестивале участвуют представители семи стран. За четыре вечера публика услышит музыкантов, принадлежащих к разным исполнительским школам, - России, Беларуси, Молдовы, Азербайджана, Болгарии, Китая, Турции.

С музыкальным праздником брестчан поздравил первый заместитель министра культуры Валерий Громада. "Этот фестиваль - свидетельство того, насколько большое внимание государство уделяет сфере культуры. Я уверен, что это уже ставшее брендовым для региона мероприятие в очередной раз не останется незамеченным в Беларуси. Прежде всего это возможность для слушателей насладиться мастерством, творчеством артистов балета, оперы, музыкантов-виртуозов, которые приезжают из различных стран мира. Фестиваль ежегодно обретает новые черты и приносит удовольствие людям", - сказал Валерий Громада.

"Вечера" открылись гала-концертом звезд Большого театра Беларуси. Перед публикой выступили ведущие солисты - заслуженные артистки Елена Сало и Оксана Якушевич, лауреаты международных конкурсов Татьяна Петрова, Андрей Селютин (бас), а также три тенора - Александр Михнюк, Александр Гелах, Андрей Матюшонок. При участии симфонического оркестра Брестского академического театра драмы под руководством дирижера Александра Сосновского они исполнили шедевры оперной и балетной классики. Прозвучали знаменитые "Застольная" из оперы Верди "Травиата", "Хабанера" из оперы Бизе "Кармен", куплеты Мефистофеля из оперы Гуно "Фауст", арии из оперы Пуччини "Богема" и другие произведения.

"Январские музыкальные вечера" пройдут в Бресте по 12 января. Организаторами форума выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерства культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.-0-