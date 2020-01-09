"Январские музыкальные вечера" занимают особое место в культурной палитре Бреста - Рогачук

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" занимает особое место в культурной палитре Бреста, заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума председатель горисполкома, председатель оргкомитета фестиваля Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что сегодня во Дворце Республики работники культуры города получили от главы государства премию за высокий уровень мероприятий, посвященных 1000-летию Бреста. В этом успехе, в этом общем результате, в этой палитре культурных мероприятий, которые были проведены в ушедшем году, особое место занимает и будет занимать фестиваль "Январские музыкальные вечера". Мы ценим тот факт, что уже 32 года идет этот форум. Уверен, сколько бы лет не исполнилось нашему городу, эта традиция сохранится, а все лучшее, что уже наработано, будет продолжаться", - сказал Александр Рогачук.

Он поздравил всех с Новым годом и Рождеством и объявил XXXII Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" открытым. Зал встретил аплодисментами речь мэра, бурно приветствовали также создателя, директора и главного режиссера фестиваля, заслуженного деятеля искусств Беларуси, почетного гражданина Бреста Лилию Батыреву.

Концерт начался с Увертюры до мажор Дмитрия Смольского, которую исполнил оркестр белорусских народных инструментов Брестского музыкального колледжа имени Г.Ширмы под управлением Алексея Захарчука. Также в исполнении этого коллектива прозвучал мемориальный номер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - пьеса Геннадия Ермоченкова "Плач перепелки", навеянная одноименным романом Ивана Чигринова.

Вечер продолжили белорусская оперная певица Александра Моминова (сопрано) и солист национальной оперы Украины Тарас Штонда (бас). Артист впервые участвует в фестивале. В его исполнении прозвучало несколько украинских народных песен, а также арии из опер "Севильский цирюльник" и "Гибель богов". Во втором отделении большого концерта заявлены обладатели Гран-при международного конкурса "Музыка без границ" юные пианистки из Литвы Кая и Клея Кашубайте, профессор Академии музыки Гданьска кларнетист Анджей Войцеховский. В сопровождении камерного оркестра БГАМ выступили заведующий кафедрой специального фортепиано академии доцент Владимир Дулов. Прозвучал дивертисмент Михаила Глинки на темы из оперы "Сомнамбула" Винченцо Беллини. Это произведение, как и многие другие на фестивале, брестская публика услышит впервые.

11 января музыкальный вечер завершит традиционный Рождественский бал.

Фестиваль продлится до 12 января. В нем принимают участие более 200 исполнителей из 10 стран. Всего состоятся четыре больших музыкальных вечера, во время которых прозвучат шедевры русской, белорусской и западноевропейской музыки. Кроме того, запланированы дневной концерт в музыкальном колледже и концерт органной музыки в исполнении народного артиста Беларуси профессора Игоря Оловникова.

Организаторами XXXII Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.-0-

Фото Вадима Якубёнка