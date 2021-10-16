Японский ансамбль "Мандзюсяка" выступит сегодня на сцене Белгосфилармонии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Белорусская государственная филармония приглашает окунуться в атмосферу непостижимой и притягательной культуры страны восходящего солнца. Многолетние подвижники, открывающие мир традиционного японского театрального искусства, - хореографический ансамбль "Мандзюсяка", - представят новую программу на сцене Большого концертного зала. Об этом БЕЛТА сообщили в Белгосфилармонии.

Ансамбль "Мандзюсяка" был организован в 1995 году и с тех пор многократно выступал в Беларуси. В своих музыкально-театральных постановках он опирается на традиции японского театра "Кабуки" (синтез пения, музыки, танца и драмы), а также театра "Но", в котором драма воплощается при помощи богатейшей палитры художественных средств: музыки, ритма, шума, шороха, танца - пантомимы, жеста, движения, позы, паузы, особой техники пения - речитации, чтения, выкрика.

Руководитель коллектива Фудзинака Киёэ (сценический псевдоним Мама Роза) на протяжении многих лет активно выступает за дружбу и культурный обмен между Беларусью и Японией. В последний раз ансамбль "Мандзюсяка" гастролировал на сцене минской филармонии пять лет назад.

Начало концерта в 18.00.-0-