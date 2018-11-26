Японскую графику 70-х годов прошлого века представят на выставке в Гомеле

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов" откроется 29 ноября в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко. Основу экспозиции составят работы 14 художников, которые оказали существенное влияние на развитие гравюры в современном искусстве Японии, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.
"1970-е заслуженно называют "золотым веком" японской графики на современном этапе. Художники работали на стыке двух видов визуального искусства: фотографии и гравюры. Используя различные граверные техники, они добивались большей "вещественности" изображения, стремились к трансформации представления зрителя о внутренних и внешних свойствах произведения", - пояснили в картинной галерее.
В разнообразии работ посетители экспозиции смогут проследить влияние японской графики 1970-х годов на формирование и развитие тенденций актуального искусства. Все работы представят в двух разделах. Первый - "Век фотографии" - расскажет о роли фотоснимков в процессе создания гравюр. "Автономия материи" раскроет концепцию уникальности свойств материала самого по себе.
Выставка организована при поддержке посольства Японии в Беларуси и Японского фонда. Мероприятие приурочено к проведению фестиваля "Японская осень - 2018 в Беларуси".
Познакомиться с экспозицией можно будет по 16 декабря.-0-
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