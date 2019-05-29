"J:Морс" отметит 20-летие туром по Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская группа "J:Морс" отметит 20-летие туром по всем областным и крупным районным центрам, сообщил БЕЛТА промо-директор коллектива Дмитрий Безкоровайный.

"20 лет - это не повод дуть щеки. К юбилейной дате относимся без пафоса и с самоиронией, что постарались отразить в афише тура, - рассказал лидер группы Владимир Пугач. - Наш юбилей - хороший повод встретиться с теми, кто слушал нас в разные годы. Вместе спеть любимые песни, вспомнить те, что давно не звучали на концертах и, конечно же, показать совершенно новые".

"J:Морс" представит свою юбилейную программу "20 лет. Полет норм!" в разных городах Беларуси. Старт будет дан 18 октября в Бресте. Затем последуют выступления в Могилеве (26 октября), Минске (2 ноября), Витебске (9 ноября), Гомеле (15 ноября), Гродно (23 ноября). Список концертов будет дополняться.-0-