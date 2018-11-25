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Йон Ола Санд: Беларусь способна проводить конкурсы высочайшего уровня

Культура 25.11.2018 | 17:10
Йон Ола Санд
Йон Ола Санд
Детское "Евровидение-2018" Новости темы Детское "Евровидение-2018"
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь способна проводить такие конкурсы, как "Евровидение". Об этом журналистам сообщил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже год езжу в Беларусь и хочу отметить высокий уровень подготовки детского "Евровидения-2018". Организаторы демонстрируют очень профессиональную работу. Почему решили проводить этот конкурс в Беларуси? Мы все помним грандиозное шоу, организованное белорусской стороной в 2010 году. Беларусь способна проводить такие конкурсы, как "Евровидение", - сказал Йон Ола Санд.

Он также особо отметил дизайн главного трофея детского "Евровидения" - хрустального микрофона, который соответствует уровню конкурса.

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" стартует в "Минск-Арене" в 18.00. На сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из 20 стран: Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году и принимает конкурс у себя уже во второй раз. В ноябре 2010 года спорткомплекс "Минск-Арена" стал самой большой сценой в истории детского "Евровидения". Финал и две открытые репетиции шоу посетили около 40 тыс. человек. Участие в конкурсе приняли 14 стран. Победителем стал Владимир Арзуманян из Армении.

ЕВС вновь предложил Беларуси стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске восемь лет назад. На счету страны две победы - в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович.

По правилам, в конкурсе участвуют дети в возрасте от 9 до 15 лет, максимальное количество участвующих стран - 18. В текущем году ЕВС изменил правила в связи с большим количеством заявок.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-

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Теги
дети, Детское Евровидение, конкурс, музыка
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