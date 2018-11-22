Йон Ола Санд: сцена "Минск-Арены" позволяет провести здесь и взрослое "Евровидение"

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сцена "Минск-Арены" позволяет провести здесь и взрослое "Евровидение". Об этом журналистам сообщил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я удовлетворен сценой, звуком и светом "Минск-Арены". Вся команда работает очень слаженно. На такой сцене можно провести и взрослое "Евровидение", так как зал достаточно вместительный, но сначала давайте проведем детское "Евровидение", а потом будем думать обо всем остальном", - сказал Йон Ола Санд.

По его словам, мероприятию соответствует и слоган - "Зажигай!". "Атмосфера конкурса и главная сцена - яркие и энергичные. Слоган детского "Евровидения" говорит сам за себя. Все участники, действительно, зажигают на сцене, потому что очень талантливые", - подчеркнул исполнительный директор "Евровидения".

Финальный концерт детского "Евровидения-2018" состоится 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-