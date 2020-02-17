Юбилей Геннадия Овсянникова отметят в эфире "Беларусь 3"

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 3" отметит в эфире 85-летие актера театра и кино, народного артиста Беларуси и СССР Геннадия Овсянникова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В среду, 19 февраля, в 17.25 "Беларусь 3" подготовил для зрителей программу "Майстры і куміры". Геннадий Овсянников расскажет в интервью о любимых ролях, в передаче будут использованы архивные видеоматериалы. После в эфир выйдет комедия Ивана Павлова "Свежина с салютом", где в главной роли снялся любимый артист.

Геннадий Овсянников родился 19 февраля 1935 году в Могилеве. Окончил семь классов и поступил в Могилевский машиностроительный техникум. Спустя год забрал документы и подал в мореходное училище в Риге, однако и там задержался лишь на полгода. Вернулся в Белыничи, где решил доучиться в десятилетке. Школа в райцентре славилась художественной самодеятельностью и драмкружком. В Белорусский театрально-художественный институт Геннадий Овсянников поступил в 1953 году без особых сложностей, несмотря на высокий конкурс. Ему посчастливилось попасть на курс народного артиста БССР легендарного педагога, профессора Константина Санникова. В 1957 году шесть выпускников вуза, в числе которых и Геннадий Овсянников, были приняты в Купаловский театр.

За эти годы актер сыграл более 80 ролей классического, белорусского и зарубежного репертуара. Много лет плодотворно сотрудничает с радио и телевидением, создал яркие образы в кино ("Долгие версты войны", "Пламя", "Последнее лето детства"). Геннадий Овсянников - обладатель многих почетных наград, в том числе приза "Хрустальная Павлинка" и премии Президента Беларуси "За духовное возрождение".-0-