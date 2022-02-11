Юбилейная экспозиция в галерее Савицкого охватит весь период творчества мастера

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Михаил Савицкий. Наследие" откроется 17 февраля, сообщили БЕЛТА в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Выставка "Михаил Савицкий. Наследие" откроет в галерее его имени цикл мероприятий, посвященных 100-летию народного художника Беларуси. Галерея представит обновленную постоянную экспозицию и масштабный выставочный проект учеников и последователей Савицкого.

В постоянной экспозиции можно увидеть работы из фондов Музея истории города Минска и коллекции семьи художника, которые ранее не были представлены широкой публике. Это рисунки с натуры периода учебы в Минском художественном училище и Московском художественном институте им.В.И.Сурикова.

"Тонкое ощущение света и тени, почти фотографическая точность карандаша Михаила Савицкого свидетельствуют о таланте художника-рисовальщика. Его герои - неизвестные натурщики - смотрят на зрителя из далеких 1950-х и не подозревают, что молодой мастер за мольбертом - будущий народный художник СССР. Живописные этюды раннего Савицкого наполнены солнечным светом, зеленью травы, яркими красками цветов", - отметили в галерее.

Юбилейная экспозиция будет охватывать весь период творчества Михаила Савицкого и отражать разнообразные темы: материнство, семья, созидательный труд, военное лихолетье, чернобыльская трагедия, христианство.

"В основе любого произведения художника лежит большая общечеловеческая идея. Сюжет картины - способ выразить идею и сделать ее понятной людям. Именно эти мысли стремился донести Михаил Савицкий до своих учеников", - отметили в учреждении культуры.

Почти тридцать лет Михаил Савицкий посвятил подготовке и воспитанию творческой молодежи. В 1981 году его усилиями в Минске были открыты творческие академические мастерские живописи, графики и скульптуры. Несколько поколений талантливых белорусских художников смогли получить там последипломное образование.

В экспозиции галереи представлены работы выпускников творческих академических мастерских живописи, графики и скульптуры, а ныне известных белорусских живописцев, графиков, скульпторов.

В рамках выставки запланированы культурно-образовательные мероприятия.

Проект организован совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, Брестским областным краеведческим музеем, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, Белорусским союзом художников.

Выставка будет работать по 27 марта.-0-