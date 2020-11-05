Юбилейная выставка художника-графика Николая Гурщенкова открылась в Бресте

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась персональная выставка художника-графика Николая Гурщенкова, приуроченная к его 70-летию, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлено более 60 живописных и графических работ, созданных мастером в разные годы. Среди них - и совсем свежие пейзажи Бреста и окрестностей, и выполненные тушью черно-белые картины "лихих" 90-х.

Сам художник делит свое творчество на два этапа - гомельский и брестский. Своеобразным водоразделом на этом пути стал Чернобыль. После серии картин из зоны отчуждения, которые были представлены на Всесоюзной выставке, Николая Гурщенкова приняли в Белорусский союз художников. А спустя несколько лет после аварии на ЧАЭС он с семьей переезжает на самый запад Беларуси.

"Я узнал, что это очень интересный край с богатой историей. Ездил на пленэры с коллегами-художниками, 13 лет работал оформителем в областном краеведческом музее, - поделился с присутствующими на вернисаже Николай Гурщенков. - Это моя первая персональная выставка в Бресте. Я смотрю на нее как бы со стороны, пытаясь сделать для себя какой-то анализ. Наверное, так поступает каждый художник. Если критически не переосмысливать свои работы, то и движения вперед не будет".

Вообще с творчеством Николая Гурщенкова знакомы, даже не подозревая этого, многие брестчане и гости города. Это его сграффито и декоративно-монументальные росписи украшают улицы в историческом центре Бреста. Заместитель начальника отдела управления культуры облисполкома Артем Брухан назвал эти работы жемчужинами и поблагодарил мастера за вклад в культуру региона.

Заслуженный деятель искусств Беларуси Лев Алимов считает, что успех художника заключается в таланте, помноженном на труд. "Казалось бы, незаметно, одна-две работы в год, а получилась большая, красивая, серебристо-перламутровая выставка. Меня очаровывает пепельная красота его живописи, которая на сто процентов отвечает нашей неспешной провинциальной жизни, серым сельским пейзажам, слегка выцветшей траве, осенней печали или легкой весенней грусти - все это присутствует в работах Николая Гурщенкова", - отметил он.

Юбилейная выставка Николая Гурщенкова будет работать до 22 ноября.-0-