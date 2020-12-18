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Культура
18 декабря 2020, 19:20

Юбилейная выставка художника и скульптора Анатолия Артимовича открылась в Бресте

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась персональная выставка заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Беларуси, профессора Анатолия Артимовича, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка называется "Избранное" и приурочена к 80-летию известного белорусского художника, скульптора и педагога. Анатолий Артимович - один из наиболее ярких и узнаваемых мастеров скульптуры нашего времени. Его монументальные произведения получили широкое признание в стране и за рубежом, а педагогический талант позволил раскрыться целой плеяде современных белорусских художников и скульпторов.

В экспозиции представлено около сотни работ - это графические рисунки, станковые скульптурные композиции, постеры монументальных произведений, этюды и модели нереализованных проектов. Одна из таких работ - аллегорическая "Папараць-кветка", - которой не суждено было украсить Национальную библиотеку, стала доминантой юбилейной выставки.

"Готовя выставку, мы хотели показать разные грани творчества Анатолия Артимовича. Впервые представлена его серия графических работ, созданных за последние 5-6 лет. Это, можно сказать, квинтэссенция его мыслей, идей, самые яркие образы, которые нашли выражение в быстром формате рисунка. Содержание этих работ абсолютно разное - и остро социальное, и философское. В них он рассуждает на тему мира, добра и зла, взаимодействия человека и окружающей среды - то есть очень широкий круг вопросов, которые его интересуют и характеризуют как художника", - отметил сын мастера и куратор выставки, скульптор Иван Артимович.

Среди наиболее известных монументальных работ Анатолия Артимовича - "Курган славы" (в соавторстве с А.Бембелем, А.Стаховичем), горельеф "Солидарность" в Минске (совместно с А.Яскиным), памятники Рогнеде и Изяславу в Заславле, Евфросинии Полоцкой в Минске, Франциску Скорине в Калининграде. В экспозиции представлен постер мемориала по линии противостояния в Первую мировую войну в Сморгони, где отец и сын Артимовичи выступили как соавторы.

Одна из самых значительных работ Анатолия Артимовича - входная группа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", знаменитая "Звезда". Собственно, поэтому Брест стал первым после Минска городом, где презентовали юбилейную выставку художника. "На мой взгляд, это лучшее архитектурно-пластическое решение во всем комплексе. Вход служит камертоном для дальнейшего посещения мемориала. Чувство долга художника, чистота идеологии и нравственности прослеживаются во всех его работах", - отметил заслуженный деятель искусств Беларуси, художник-график Лев Алимов.

В Бресте выставка Анатолия Артимовича пробудет до 8 января. Затем организаторы планируют показать ее в других городах страны.-0-

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