Юбилейная выставка народного художника Беларуси Василия Шаранговича откроется в НХМ 22 марта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка народного художника Беларуси Василия Шаранговича "Листаю страницы памяти", приуроченная к его 80-летнему юбилею, откроется в Национальном художественном музее 22 марта, сообщили БЕЛТА в НХМ.

В экспозиции будет представлено около 100 произведений из коллекций мастера, Национального художественного музея и Государственного литературного музея Янки Купалы. "Пейзажная лирика и экспрессивная пластика гуашей, представленные на выставке, - особая, неисследованная тема в творчестве Василия Шаранговича. Памятные с детства уголки Мядельщины, образы людей, прототипами которых стали односельчане, друзья, коллеги, герои из отечественной истории. Кажется, что, проходя по экспозиции, листаешь страницы биографии автора и его памяти", - рассказали в музее.

В искусство ХХ века Василий Шарангович вошел как выдающийся мастер станковой и книжной графики с ярким творческим почерком. Именно в графике проявилось его особое художественное мышление, чувство линии, формы, движения. Несомненной заслугой художника является превращение гравюры в самостоятельную область национальной художественной культуры, создание школы белорусской графики.

"Изучая работы художника разных лет создания, можно в полной мере оценить мощь не только его таланта, но и личности. Волевой, темпераментный, деятельный, он наполнял свои графические листы, иллюстрации, акварели, гуаши энергией, которую черпал из истории и событий современной ему эпохи. Неутомимый в своей работоспособности, он уверенно вел собственную линию в искусстве. В его четко продуманных композициях классических станковых серий и иллюстраций всегда было место стремительной динамике пространства и живым, хотя и обобщенно типизированным образам", - отмечает искусствовед Наталья Шарангович.

По ее словам, в акварелях и гуашах 1990-2000-х художник показал себя экспрессионистом, неудержимым и эмоциональным по манере. Василий Шарангович писал преимущественно знакомые ему с детства мядельские пейзажи, запечатлев их неповторимое своеобразие: плавные линии холмов, сглаженные ледниками, бескрайнюю стихию озер, глубину неба. "Мастер подчеркивает величие и монументальность ландшафта, передавая его характерные особенности: небо, низко нависшее над водой, безлюдные, словно отполированные временем, холмы, домики на берегу. Особенностью такого пейзажа становится полное слияние человека с природой в единое одухотворенное целое", - рассказала искусствовед.

Выставка "Листаю страницы памяти" будет работать по 28 апреля.

Василий Шарангович - народный художник Беларуси, профессор, лауреат Государственной премии Беларуси, заслуженный деятель искусств Польши, академик Международной академии наук Евразии. Родился в 1939 году в деревне Кочаны Мядельского района. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). Произведения выдающегося мастера находятся в Национальном художественном музее, музее истории Великой Отечественной войны и Музее современного изобразительного искусства, музеях Янки Купалы и Якуба Коласа, Министерстве культуры России, мемориальном комплексе "Хатынь", в сборниках Белорусского союза художников и Союза художников России, в частных коллекциях в Италии, США, Германии.-0-