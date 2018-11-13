Юбилейная выставка Рыгора Ситницы представлена в художественном музее Беларуси

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский график и поэт Рыгор Ситница подводит итог 40-летнего творчества выставкой "Ток" в Национальном художественном музее Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На моей персональной выставке представлено около 60 графических и живописных работ из 4 серий: "Гаспода", "Прогулка вдоль забора", "Сустрэтае" и "Артефакт". Это собрание различных тем и образов я назвал "Током". Ведь ток - это ток крови, энергии, жизни, а также ток - место, где наши предки молотили снопы и собирали урожай. На этой экспозиции кроме бытовых объектов я показал образы памятников - находок белорусских археологов, а также графические заметки из моих путешествий по таким странам, как Россия, Китай, Индия, Словакия, Польша", - рассказал художник.

Рыгора Ситницу называют представителем "сакрального реализма", ведь он не просто пишет пейзаж или изображает материальный предмет. В простые, казалось бы, вещи он вкладывает особые смыслы. "Я пытаюсь показать молодым художникам, что можно и абсолютно традиционными материалами в традиционной манере, используя самые банальные объекты (связки лука, горки картофеля, деревянный забор, нарубленные дрова), написать такую картину, которая будет восприниматься как современный арт-объект", - отметил Рыгор Ситница.

Выставка "Ток" будет экспонироваться в Национальном художественном музее Беларуси до 9 декабря.

Рыгор Ситница - белорусский художник-график, поэт. Лауреат республиканских биеннале живописи, графики, скульптуры (2008, 2010, 2013). Награжден медалью Франциска Скорины (2012). Почетный академик Российской академии художеств (2015). Лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства (2017). Его картины находятся в собраниях многочисленных музеев разных стран мира.-0-